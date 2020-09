Insólito: influencer intervino libros de Harry Potter y los revende a 20.000 pesos cada uno

El influencer Santiago Maratea está otra vez en el "ojo de la tormenta": en las últimas horas fue el centro de las críticas de las redes sociales por revender libros de Harry Potter a 20.000 pesos a los que intervino poniendo "concha" cada vez que aparece el nombre "Harry". Increíble, pero real.

"Para los que no entendieron dejo para que vayan a ver la página pero son básicamente los siete libros de Harry Potter pero cada vez que dice la palabra Harry, está tachada y arriba dice concha", explicó el instagramer en una historia de esa red social.

Además, el joven artista ostentó sus dotes para crear lo que él mismo bautizó como "la primera obra del Santu". "O sea, ¿ustedes entienden que yo me tomé una semana del trabajo para hacer esto? Fan de mi vida", agregó entre risas en otro video.

Y sumó: "Yo sé que hay gente que no entiende qué está pasando pero hace dos semanas dije me convierto en artista y me convertí en artista, hice una obra de arte, boludo, ya está... la segunda sorpresa es cuando vean el precio de las obras de artes".

"Cada obra sale lo mismo aunque hay libros más grandes que otros y entendiendo la situación del país hice los pp (precios populares). Dije voy a cobrar la obra lo que sale, ni más ni menos: 20.000 lucas cada libro con envío gratuito", concluyó.

Luego de vender su primer libro, Maratea se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter y las críticas se multiplicaron bajo el hashtag #MarateaLadrón.