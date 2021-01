Cuestionado, Luis Ventura salió con todo al cruce de Dalma Maradona

Transitando el doloroso duelo por la muerte de su padre, Diego Maradona, Dalma Maradona se recluyó en su hogar y a través de las redes sociales se ocupó de arremeter contra todo aquel que dañe la memoria del Diez o brinde información íntima sobre su familia.

Esta semana, Luis Ventura contó en Informados de todos que una de las hermanas de Diego fue a verlo al cementerio de Bella Vista y que le impidieron su ingreso, hasta que corroboraron que estaba en la lista que confeccionaron Dalma y Gianinna.

La versión periodística enfureció a la actriz y ella le dedicó lapidaros tweets. “Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy. La pregunta es ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?”, fue uno de los mensajes más explosivos que Dalma direccionó hacia Ventura.

Defendiendo lo dicho, el periodista miró a cámara y le respondió fuerte a la hija del Diez y de Claudia Villafañe en el programa de América. “Yo no le presto mucha atención a Twitter, pero cuando tengo que responder, respondo. No sé a qué se refiere (Dalma), me da la impresión de que tiene que ver con la visita de una de las hermanas de Diego al cementerio. No la dejaron ingresar hasta que se conectaron con un llamado telefónico y le dijeron que esa persona estaba en la lista. Yo hablé con el cementerio y hablé con la persona que tuvo el incidente, que es de su familia y tiene su sangre”, comenzó diciendo Luis, al tiempo que su compañero Diego Esteves puso el acento en dos palabras del tweet de Maradona: “Pero ella te dijo mentiroso y dio a entender que Morla te paga”.

Ante tamaña acusación, Luis Ventura retrucó punzante: “A la que le pagan es a ella. Simplemente hay que ir a la casa de ella y ver en qué casa vive. ¿Con qué se ganó eso?

¿Quién le dio ese dinero para comprar esa casa, con ascensor incluido, dormitorios y muchos baños, para que su padre termine solo, a diez cuadras de donde ella vivía?”.