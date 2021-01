Desamores de verano: las parejitas que no soportaron el calor

1. bARBY Y BURLANDO NO SE HABLAN DESDE EL 8 DE DICIEMBRE, AL PARECER, PORQUE ELLA HABLÓ DE MÁS 2. JUJUY SE MOSTRÓ ACARAMELADA CON UN POLISTA, SIN EMBARGO, REVELÓ QUE TERMINÓ ANTES DE EMPEZAR 3. La bomba, que se mostró enamorada de su joven novio, ya le bajó el rótulo, y borró sus fotos juntos 4. FLOPPY SE SEPARÓ DEL PADRE DE SU HIJA: “SE DESGASTÓ LA PAREJA”, DIJO 5. Escudero terminó con su romance más bajo perfil y se disputan las mascotas

La pandemia sigue haciendo estragos entre las parejas que han convivido, y se han desgastado, en el encierro. En los últimos días, fueron varias las figuras del universo de la farándula que han confirmado su separación y que, este año, no celebrarán juntos el día de los enamorados.

FLOPPY TESOURO Y FERNÁNDEZ PRIETO

Floppy Tesouro anunció recientemente que se había terminado el amor con su pareja, Rodrigo Fernández Prieto, padre de su hija Moorea. La pareja había atravesado hace dos años un impasse, sin embargo, esta vez, parece haber sido definitivo y a él ya se le adjudica un nuevo romance con Silvina Luna.

Lo cierto es que mientras los chismes sobre un nuevo amor de su pareja corren, Floppy está súper enfocada en su carrera como cantante.

En su paso por el “Cantando por un Sueño” se había animado a mostrar su primer tema solista, “Ojo por Ojo”, y días atrás, en plena crisis sentimental, tuvo la oportunidad de presentarla en un evento presencial.

La modelo, y ahora cantante, fue parte del Pinamar Moda Look 2021, uno de los clásico eventos cuya realización estuvo en duda debido a la pandemia del coronavirus. Allí se enfrentó al público por primera vez con su pegadiza canción.

Tras el evento, que terminó con aplausos y ovaciones para ella, Floppy se volcó a Instagram a agradecer: “Qué placer cantar mi primer tema solista. Gracias por confiar en mí para este show que disfruté tanto. Qué lindo después de tanto tiempo poder cantar y desfilar para la gente. Gracias por el cariño y la buena onda”.

Volviendo al temita de Silvina Luna, fue ella misma la que negó un romance con Prieto, a quien dijo unirla una amistad.

Las especulaciones comenzaron por encontrarse los dos, llamativamente, compartiendo vacaciones en el mismo destino, Panamá, y en el mismo hotel. Demasiadas coincidencias para este mundo tan conectado en el que todo salta gracias a las redes sociales.

BARBY FRANCO Y BURLANDO

En pareja desde hace ocho años, y con algunas distancias momentáneas en el medio, los que sí están en una crisis profunda, y que podría derivar en una separación definitiva, son Barby Franco y Fernando Burlando.

La modelo y el abogado platense están viviendo separados desde el 8 de diciembre cuando una discusión los puso en posiciones antagonistas y, desde entonces, dicen, “no se dirigen la palabra”.

Aunque muchas versiones trascendieron, lo cierto es que ninguno de los protagonistas contó los verdaderos motivos de la ruptura. Algunos instalaron que el letrado no se bancaba la alta exposición de la modelo, sin embargo, ella lo negó.

En las últimas horas, trascendió otro rumor sobre cuál habría sido el desencadenante: al parecer, Franco se habría ido de boca en el programa de Pampita, donde trabaja, al revelar que un colega o allegado de su pareja le había tirado los perros.

Dicen que Burlando montó en cólera por esa infidencia de su novia en la tevé que, claro, se levantó en todos lados.

Lo cierto es que la pareja, que se mostraba cada vez más consolidada en el mundo de la farándula, y que ha amagado varias veces con el casorio, parece estar poniendo punto final a su relación.

“JUJUY”, OTRA VEZ SOLTERA

Otra que se separó antes de comenzar fue la modelo y conductora Sofía “Jujuy” Jiménez. Tras Juan Martín del Potro, de quien se distanció a mediados de la cuarentena, la morocha no había presentado nueva pareja, sin embargo, semanas atrás, comenzó a mostrarse en fotos y videos con un joven polista, Jerónimo del Carril. Incluso, había compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que todo parecía marchar sobre rieles y con mucho amor. Pero...

“Jero nunca fue mi novio, estoy soltera. Para ser novio no alcanza con un posteo en Instagram. Nos estuvimos conociendo y tengo la mejor onda con él y su familia, fue todo muy intenso pero no estamos de novios”, manifestó ella, días atrás, en “Informados de todo”, el programa que conduce por América junto a Horacio Cabak.

LA BOMBA Y EMILIANO CARRIZO

Todo parecía ir perfectamente en la vida amorosa de Gladys “La Bomba” Tucumana, de hecho, así se lo hacía saber ella en los explosivos audios que le enviaba a su ex, a quien le contaba del novio bueno, lindo, bien perfumado, con trabajo y “dotado” que la mantenía feliz y sonriente. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió que la cantante habría despachado a Emiliano Carrizo.

La semana pasada, fue Juariu la que, a través de las redes sociales, notó que la polémica artista había eliminado las fotos que había compartido con su pareja, además, claro, de haberlo dejado de seguir. Y él a ella. Esa actitud levantó sospechas que, horas atrás, la misma tucumana aumentó con una picante declaración en la que dejó en claro que no está de novia.

En una nota con La Nación, en la que se refirió a cómo atravesó los días de aislamiento y tratamiento por COVID-19, reveló que no hubo riesgo de contagiar a Emiliano Carrizo porque no se ven desde el 24 de diciembre.

“No estoy de novia, estoy conociéndome con alguien hace apenas tres meses. No vive acá, viene a veces a verme cuando se puede, sin obligación. Prefiero decir que es un compañero; es pronto para decirle ‘novio’”, tiró Gladys, bajándole el tono a la relación.

SILVINA ESCUDERO Y FEDERICO

A diferencia de anteriores relaciones ultra mediáticas, como las que mantuvo con Matías Alé o Tacho Riera, Silvina Escudero pasó los tres últimos años en pareja con Federico, un joven de muy bajo perfil.

Se sabía que convivían y que, incluso, hace un tiempito habían afrontado una crisis pasajera. Sin embargo, esta vez, Cupido arrasó con los tórtolos y la bailarina decidió mudarse del departamento que compartían.

Aunque no tenían hijos ni bienes en común para repartirse, sí tenían mascotas y, dicen, es algo que los mortifica. Ella se fue del hogar con dos perros y un gato y él se quedó con otro perrito.

SEPARACIONES INTERNACIONALES

A nivel internacional, varias parejitas terminaron con sus romances en este último tiempo.

Una de ellas, la que más pena dio a sus seguidores, fue la integrada por los actores Jaime Lorente y María Pedraza, que se conocieron durante el rodaje de “La Casa de Papel” pero que profundizaron su relación cuando los dos fueron parte de “Élite”, ambas producciones disponibles en Netflix.

Al parecer, el amor llegó a su fin después de dos años de relación.

Según trascendió, la joven de 24 años partió con sus cosas del departamento del artista de 29, donde vivían juntos.

Los que están a punto de iniciar un divorcio multimillonario y, seguramente, mediático, son Kanye West y Kim Kardashian, una de las parejas más poderosas de Estados Unidos.

Los rumores en torno al matrimonio de West y Kardashian se sucedieron a lo largo de 2020, especialmente por el extravagante anuncio de West de que quería optar a la presidencia de Estados Unidos.

Las desconcertantes aspiraciones políticas de West unidas a un comportamiento muy errático e impredecible en las redes sociales han hecho sonar las alarmas en torno a la salud mental del rapero.

Varios medios aseguraron en los últimos meses que Kardashian y West hacían ya vidas separadas y que su crisis tenía difícil solución.

Kardashian se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con “Keeping Up with the Kardashians”, y es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene 198 millones de seguidores en Instagram).

Por su parte, West está considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010) o “Yeezus” (2013).