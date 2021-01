Gobernador Uñac confirmó que hubo cinco heridos leves y 19 familias evacuadas por el sismo

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó hoy que el sismo detectado anoche en la provincia no produjo "daños personales de consideración" y que hasta el momento se reportaron cinco heridos leves, 19 familias evacuadas y daños en casas particulares para los que se destinarán 100 millones de pesos para la reconstrucción.



En una conferencia de prensa este mediodía, Uñac aseguró: "No reportamos daños personales de consideración, sólo dos chicos con traumatismos leves y dos personas mayores, con traumatismos de mayor significación pero absolutamente cada uno de ellos superando la situación. Los cuatro del departamento de Pocitos". Y destacó que "no ha habido, gracias a Dios, ninguna víctima fatal".



El gobernador agregó que en el departamento de Santa Lucía "se reportó un adolescente con un daño físico leve pero que está siendo tratado en el Hospital Rawson".



Uñac aseveró que no tuvieron que lamentarse víctimas fatales por el terremoto gracias a "la decisión que se ha tomado durante varias décadas en la provincia de San Juan con el código edilicio, que es bastante estricto y que tiene mayores costos que la construcción de cualquier otra ciudad o provincia del país, pero que para una zona naturalmente sísmica tiene estos resultados".



"Hemos tenido un terremoto de una impresionante magnitud, hemos visto daños en calles, en casas o en supermercados, pero ha permitido la infraestructura una resistencia que es importante señalar", resaltó.



El gobernador sanjuanino hizo un conteo pormenorizado del estado de situación de los departamentos de la provincia y anunció el envío de 100 millones de pesos para la reconstrucción de las viviendas afectadas.



"Los que no han reportado daños significativos o daños menores son Angaco, Nueve de julio, Ullum, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil", aclaró.



"En Sarmiento hay 13 viviendas que han sido afectadas en distintos grados. En Pocitos se vieron los daños personales y en casas precarias donde se está trabajando. En Rivadavia se vieron afectados los asentamientos del municipio. En Caucete, 15 familias vieron sus casas afectadas levemente", agregó.



"En Albardón hubo dos casas afectadas de manera leve; en 25 de Mayo, 16 casas con derrumbes parciales. En Capital algunas casas afectadas de manera leve y en Zonda fueron evacuadas 19 familias; estamos trabajando con el intendente para darles una solución", precisó.



Uñac afirmó que "en Calingasta se vieron afectadas solo 4 viviendas; en Santa Lucía hay 40 familias que se encuentran damnificadas en la estructura de sus casas; en Chimbas han habido 10 techos caídos en villas y asentamientos y en San Martín hubo 6 viviendas afectadas y en Rawson hubo 50 viviendas averiadas con daños menores".



"Para estos daños menores los municipios tienen que atender de forma inmediata. Estoy enviando 100 millones de pesos para distribuir entre los departamentos de la provincia. Unos 3 millones de pesos a cada uno de los 8 departamentos que reportaron daños menores. En los municipios con daños leves, que son 8, enviamos 6 millones de pesos para cada uno; y en municipios con daños importantes, que son 3, enviamos 9 millones de pesos para cada uno", precisó.