No va más para "Jujuy" Jiménez y el polista: ¿él volvió con una ex?

Sofía "Jujuy" Jiménez arrancó el año no tan bien en lo sentimental. Si bien la relación con el polista Jerónimo del Carril parecía prometedora, tras ser anunciada con bombos y platillos, hace poco más de tres meses, en las últimas semanas la pareja decidió poner un rápido punto final. Ella reconoció la ruptura en una entrevista reciente y los motivos que adujo fueron por un viaje de él a Dubai por tres meses. Sin embargo, la aparición de una foto demostraría que hubo un reverdecer amoroso entre el deportista y la cantante Chule Von Wernich, nada menos que su ex.

"Soy de vivir mucho el hoy y ahora estoy soltera, más focalizada en el trabajo y sin el compromiso de una relación. Dejo que la vida me sorprenda. Además, él se está yendo a jugar tres meses a Dubai y eso es un montón de tiempo cuando estás empezando algo. Los dos pensamos lo mismo, tenemos la mejor y ya le dije que lo quiero ver ganando la Triple Corona", contó Jujuy en una entrevista a Caras.

Pero quien advirtió que el polista estaba volviendo a los carriles de su ex fue la instagramer Juariu. ·Che, vieron que Jujuy dio que se peleó del polista porque este se iba a no sé dónde, tres meses. Bueno, me parece que no era solo por eso", tiró la integrante de Bendita

"¿Volvió con la ex? ¿Con Chule?", se preguntó Juariu. A su vez, publicó la presunta evidencia, una foto en la que Del Carrili y Chule aparecen muy acaramelados y con sonrisas de oreja a oreja.