El Dipy prendió fuego a Echarri: publicó una foto del actor ¡desnudo!

Los fuertes cruces entre El Dipy y Pablo Echarri día a día suman capítulos y ya hace varios meses que se tiran con munición gruesa. La tan famosa "grieta" política se refleja en estos dos artistas que en las redes sociales no dejan de cruzarse fuerte.

La última tuvo que ver con el choque del músico en el Top Race y la opinión que del actor, que terminó con una foto desnudo de éste último. “Manejaba como hablaba”, le disparó, a lo que la respuesta del referente de la cumbia le contestó con un hilo en Twitter durísimo. “Decís que manejo como hablo. Vos manejás como actuás. Chocás estando parado en un estacionamiento”, escribió El Dipy haciendo referencia a un accidente que proptagonizó Echarri con Gastón Pauls cuando en 2018 dejaban el estacionamiento en una de las entregas de los Premios Martín Fierro.

Y siguió: “¿Como anda la farmacia? La que tenias quilombos por la efedrina, ¿te acordas? De curioso nomás pregunto”, tuiteó el músico dejando capturas de pantalla de un sitio de internet sobre aquel escándalo. ¿Eso fue todo? No, siguió: “Se me escapó esto”, y publicó una foto de Echarri, su mujer Nancy Dupláa y Matías Martin, expareja de la actriz, aduciendo un presunta engaño al estilo Mauro Icardi.

El Dipy, no confirmó, continuó con las agresiones: “Es más, pensé que te ibas a vacacionar en algún lugar del país. Porque sos nacional y popular. Va... eso es lo que decís. Acá te sacaron una fotito viajando a Houston. Qué oligarca resultaste”.

El actor recogió el guante y lo acusó de haber publicado Fake News (noticias falsas). En la misma red social del pajarito escribió: “El Pierre Nodoyuna de la cumbia caliente por la cag... que se mandó en la pista me 'atiende' con un hilo plagado de fakes y otras giladas, activando la horda de zombies del partido al que pertenece. Típico. La última fake, la del viaje a USA”. La respuesta no quedó ahí: “La próxima vez que viaje a cualquier parte del mundo, mando foto así revientan. Consejo: si no querés seguir poniendo en peligro la vida de muchos corredores padres de familia, largá el volante y quedate con el rallador, a lo sumo te rallás un dedo”.

El broche de oro llegó anoche: el referente de la movida tropical le dio un golpe bajo al actor al hacer una chicana sexual con sus partes íntimas. Publicó una foto de Echarri desnudo, que es parte de una película en la que se lo ve posando sólo con saco y camisa puesta.

Junto a la imagen El Dipy escribió: “¡Hola bebe! ¿Otra vez? A ver si te entiendo: decís que todo es fake. Después que solo la ultima es fake. ¿O sea que lo otro es verdad? ¿O estás mintiendo en todo y te traicionó el subconsciente?”. Y remató el tuit diciendo: “Borrá esto, capo. Agradece que sos 'actor', si no te morías virgen. ¿Cómo lo se?”.