Hartazgo en City Bell por la acumulación de residuos no habituales

Cansada de llamar al 147 y que no respondan a sus pedido de limpieza, una vecina de City Bell se comunicó con este diario para dar cuenta de una acumulación de residuos no habituales que se ha convertido en un criadero de roedores.

"Estoy harta de llamar al 147 (tengo mi número de reclamo 00002253504) y que no pasen nunca a levantar los residuos no habituales. Ya tiran cualquier cosa. Hay ratas que ponen el peligro a todo el mundo" precisó la vecina que indicó que dicho basural se encuentra en calle 461 D numero 117 entre 14 y 13 C.