Angustiantes relatos de platenses por la escasez de agua en plena ola de calor: "Los tanques no cargan ni con la bomba"

Si bien el agua es un elemento esencial siempre, con la ola de calor que asedia a la Ciudad el suministro de líquido es por estos días casi tan necesario como el aire. Para la higiene personal, el lavado de ropa y de los alimentos, para la limpieza e incluso para beber. También para preservar los cuidados que exige la autoridad sanitaria a raíz de la pandemia. Sin embargo, en este marco de elevadas temperaturas y coronavirus, la falta de suministro en los hogares ha convertido a esta problemática en una realidad angustiante para las familias damnificadas.

Un reflejo de este panorama es la dramática situación que se vive en la zona de 65 y 139 de Los Hornos, que es apenas un punto de referencia ya que los propios usuarios aseguran que el faltante se extiende a un amplio sector del barrio. Según los relatos, el inconveniente es la escasa presión con que llega el agua a los hogares. Por este motivo deben madrugar para poder cargar dos o tres baldes y con suerte, en un día de gracia, logran llenar un tanque. Pero ahora en días de calor eso ya no ocurre y el líquido sale a cuentagotas para dar lugar a una situación extrema.

Norma, una damnificada, consignó que desde hace cuatro días se encuentra a canillas secas. "Me tengo que levantar a las 5 o 6 de la mañana para juntar dos o tres baldes con un chorrito, pero después no tengo más nada. Y con este calor... Pero a ABSA no le importa que haga calor, le importa que yo le pague los 1200 pesos por mes", relató. Y advirtió que "no le vamos a pagar por lo que no te dan".

Esta realidad se presenta también en casa de Graciela. La usuaria contó que "en este último tiempo el problema se agravó, estamos todo el día sin una gota de agua". "A veces nos manejamos con una canillita que tengo abajo, pero adentro de la casa no llega nada. No tenemos agua a la madrugada ni durante el día. Hay que lavarse asiduamente, lavar las cosas, las verduras", describió.

La mujer recordó que "en las calles transversales han cambiado caños y tienen más presión". Sin embargo, dijo que "sobre las calles laterales, no. Necesitamos que cambien los caños de agua. Antes había pocas casas. El cañito es chiquito, el mismo de antes".

El caso de Cristian también es alarmante porque tiene un bebé que demanda agua constantemente y porque su esposa trabaja en la salud y requiere de constante higiene personal y de lavado de ropa.

"Se complica mucho vivir con un bebé y sin agua. Hay que lavarle chupete, mamadera, la ropa. El se ensucia mucho, también. Ni siquiera se puede lavar la ropa. Se recurre a los familiares", apuntó.

Además, dijo que "mi esposa trabaja en salud, se tiene que bañar y lavar la ropa pero no se puede. Con suerte se puede llenar un tanque a la madrugada, pero ayer no pasó eso".

Adriana, otra damnificada de ese sector de Los Hornos, recordó que el faltante data de largo tiempo, que ABSA está al tanto de lo que sucede y que no han obtenido respuestas favorables. En un detallado testimonio sostuvo que "hace dos años le hice una intimación al ente regulador. Ellos me mandaron una copia avisando que iban a intimar a la empresa, pero no pasó nada. No hay nada de agua, un hilo finito. El lavarropas no carga, la mochila de descarga del baño tampoco. Hace más de 25 años que estoy acá y tuvimos agua, pero cada vez sale menos. Hasta ahora no tuvimos respuesta".

Otro dramático testimonio lo dio Fernando, otro vecino de la cuadra, al expresar que "no hay nada de agua, el lavarropas si no te levantas a las 3 de la mañana. Y a veces ni así. No arranca. El tanque ya no carga ni con la bomba, es imposible solucionarlo".

Su paciencia, igual que la de sus vecinos, parece tan agotada como el agua. "Hoy me levanté a las 7 de la mañana, abrí la canilla de la calle y no salía ni una gota", relató para dar cuenta de la situación que vienen padeciendo a diario.

Otro sector crítico de La Plata por el drama de las canillas secar era 62 y 28. Silvia, una frentista que dio cuenta de este inconveniente cotidiano, aseguró que "venimos reclamándole a ABSA desde julio de 2019 aunque el problema del agua arrancó mucho antes". Por el inconveniente dijo que "vi incrementar mi factura de luz porque no tenía presión y me tuve que poner una sisterna".

La mujer expuso una serie de complicaciones que deben afrontar como consecuencia de las falencias que presenta el servicio: "Las cañerías en el barrio están secas. Tenemos dos grandes pérdidas que son de febrero de 2020. Sin agua no podés vivir. Tenés que vivir una pandemia mundial sin agua. Y con el agua estancada tenemos el dengue. Son varias irregularidades". Asimismo manifestó que "hay que ver quién se hace cargo de penar a ABSA. La Ciudad funciona con la cañería de la época de la fundación, arcaica. La única ampliación se hizo en los años 80".

Un vecino suyo, Miguel, expresó que "es textual: no hay agua. Nací en este barrio, los caños ya deben estar... No hay presión, no hay agua, que sale por los caños que están rotos. Algo pasa. Es triste. Estamos viviendo en un casco urbano de La Plata, de la capital de la Provincia, sin agua".

Pedro, de 71 y 27, también apuntó que "tengo muy baja presión", un problema que arrastra desde hace varios años y por el cual realizó una presentación judicial. Al respecto, destalló que "el faltante es acorde a lo que no arreglamos en su momento, a través de una acción judicial, con la empresa ABSA. No está acorde con la ley. En su momento tuvimos agua. Pero ahora empezó el verano y andamos otra vez con baja presión. Hice nuevamente reclamos, me comuniqué con la Autoridad del Agua (ADA) -me sé el número de teléfono de memoria-. Lo que uno no entiende es que el poder mayoritario lo tiene el Estado no sea controlado".