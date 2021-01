Biden anunció que quienes viajen a EE.UU deberán tener test negativo y hacer cuarentena

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy que los pasajeros que viajen a Estados Unidos deberán pasar por una cuarentena a su llegada al país, como parte de una serie de decretos para contener la pandemia.



"Además del uso de mascarillas, todos aquellos que viajen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y realizar una cuarentena cuando lleguen", informó Biden en una conferencia en la Casa Blanca. La exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el gobierno anterior, pero el aislamiento era sólo una recomendación.

Con una nueva serie de decretos, el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó hoy su estrategia de lucha contra el coronavirus para acelerar la vacunación y ampliar la capacidad de diagnóstico, reabrir escuelas y comercios, con más recursos y coordinación con los estados, aunque reconoció que llevará tiempo y que la situación "empeorará antes de mejorar".



En concreto, decretó agilizar la campaña de vacunación y testeos, preparar los protocolos para que las escuelas y los comercios puedan reabrir "de manera segura", promover el uso de tapabocas, que por ahora será obligatorio para viajar y en edificios gubernamentales federales, y enfrentar las desigualdades del sistema de salud en las comunidades de las minorías más afectadas por la pandemia.



La exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el Gobierno anterior de Donald Trump en sus últimos días en el poder, pero el aislamiento era sólo una recomendación, informó la agencia de noticias AFP.



"Por sobre todo las cosas, nuestro plan es restaurar la confianza pública. Garantizaremos que los científicos y los expertos en salud pública hablen directamente con ustedes. Por eso, a partir de ahora lo escucharemos hablar más al doctor (Anthony) Fauci. No escucharán la información del presidente, sino de los expertos y científicos reales y genuinos", aseguró Biden.



Fauci es el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense y durante el mandato de Trump se convirtió en un símbolo del silenciamiento de los expertos en todo lo referido a la pandemia.



Tras el mensaje de Biden, a un año exacto de que se detectara el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, Fauci tuvo su propia conferencia de prensa en la Casa Blanca.



"Saben, una de las cosas nuevas de este Gobierno es que si uno no sabe la respuesta, no adivina. Solo dice: ´No tengo la respuesta'", aseguró el experto, haciendo una comparación con el Gobierno de Trump, y luego ratificó que el plan para acelerar la vacunación "es realizable".



El epidemiólogo agregó que la nueva cepa del descubierta en el Reino Unido ya está presente en 20 o más estados de EEUU.



"La cepa del Reino Unido, sabemos que están en más de 20 estados", refirió Fauci.



Biden prometió administrar 100 millones de dosis de vacunas en sus primeros 100 días en el Gobierno.



En medio del peor pico de casos y muertos de la pandemia, Estados Unidos comenzó su campaña de vacunación contra el coronavirus el mes pasado y desde entonces ya distribuyó 35.990.150 dosis de vacunas y administró 16.525.281, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.



Aunque se trata de una cifra importante, las autoridades del anterior Gobierno habían anunciado que para finales de año se habrían administrado 20 millones de dosis.



Para ayudar a acelerar este proceso y evitar nuevos colapsos sanitarios, Biden también anunció que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) comenzará a coordinar con todos los estados para aportar ayuda cuando lo necesiten, tanto en la logística de los insumos médicos necesarios para la atención hospitalaria, como para la campaña de vacunación.



"Este es un tiempo de guerra. Cuando digo eso, hay gente que me mira y se pregunta: '¿tiempo de guerra?' Bueno, anoche dije que 400.000 estadounidenses ya murieron. Eso son más de todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Este es un esfuerzo de tiempo de guerra", concluyó el mandatario, quien se esforzó por ser realista más que optimista.



"Las cosas van a continuar empeorando antes de mejorar", aseguró, pero agregó: No llegamos a este desastre de la noche a la mañana y tomará meses para que demos vuelta la situación. Pero déjenme ser igual de claro. Vamos a superar esto. Vamos a derrotar la pandemia", prometió.



El conteo de muertes por coronavirus en Estados Unidos superaba hoy los 408.000, más que los 405.399 decesos de combatientes y no combatientes estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945), de acuerdo a las cifras de la universidad Johns Hopkins.



Además, el número de contagios confirmados ya es mayor que los 24,5 millones, según la misma fuente.



Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial pero alcanza el 20% de las muertes globales. Por eso, en uno de sus primeros actos de Gobierno, Biden firmó ayer un decreto que hace obligatorio el uso de tapabocas en edificios públicos federales y enviará al Congreso un paquete de emergencia y ayuda económica por 1,9 billones de dólares.



Los contagios totales se inscriben en los 50 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios del país, así como los casos repatriados, siendo California el estado más afectado por la enfermedad con más de 3 millones de casos y 33.739 muertos.