El “todo a oscuras” es la norma en muchos barrios: sustraen las luminarias y no las reemplazan

Para vecinos de diferentes zonas de la Ciudad, la falta de alumbrado público y la inseguridad son dos problemas asociados y por eso se exige que la Municipalidad intervenga en la recuperación de las luminarias y evite hechos vandálicos que atentan contra ese patrimonio. Desde la Comuna se informó que comenzaron algunas tareas de reparación (ver aparte).

En las últimas horas, el vecino de Melchor Romero, Enrique Pérez Balcedo, denunció que se robaron 60 luminarias públicas de la avenida 173. El sistema de alumbrado público había sido inaugurado en diciembre de 2018.

“Desaparecieron todas las lámparas LED que habían sido presentadas con orgullo por la Municipalidad de La Plata al dejar habilitado el nuevo asfalto que une Melchor Romero con Lisandro Olmos. Sólo unas seis luminarias quedan aún en los postes, a la altura de la calle 41. El resto del recorrido entre avenida 44 y 520 está en plena oscuridad durante las noches”, sostuvo el vecino.

Como consecuencia, la gente de esa zona aseguró que creció la inseguridad en esas calles, en especial en el predio que pertenecía al Hospital de Melchor Romero, en donde se mantienen los conflictos por las usurpaciones irregulares. Se comunicó que las tierras, que pertenecen al Estado provincial, se encuentran en total abandono y son escenario de conflictos entre usurpadores. Los robos y los ataques a los transeúntes son una constante en la zona.

“Es increíble que no se haya tomado recaudos para que se pierda una inversión de más de un millón de pesos en luces, que no se controle la zona y que no haya una idea inteligente para evitar que las lámparas sean robadas”, expresó Enrique Pérez Balcedo.

Sin salir del asombro, se calificó como un hecho inédito el robo de dos kilómetros de iluminación pública con total impunidad y ninguna consecuencia.

Como se sabe, la avenida 173 une el Hospital de Melchor Romero con la avenida 44. Hace dos años los vecinos se entusiasmaron porque fue asfaltada, se construyó un puente en el arroyo del Gato y se iluminó el lugar. “Hoy es un camino descuidado, con roturas, poco seguro y sin ninguna iluminación”, agregó el vecino de Melchor Romero.

EN PLAZA BRANDSEN, LO MISMO

Pero las quejas por la falta de luz se multiplican también en la zona de Plaza Brandsen (25 y 60). Según se precisó, al caer la noche, la mitad de la plaza queda a oscuras debido a que “no funcionan las luminarias”.

“Plaza Brandsen se encuentra iluminada por la mitad. Se hizo el pedido de arreglo a la Municipalidad con número de reclamo 2272666, pero no hemos tenido respuesta”, se indicó.

No es menor la preocupación de los vecinos del barrio las Diez Manzanas en donde aseguran que “no son escuchados por el Municipio”. El malestar se debe a que desde noviembre vienen pidiendo la reparación de varias luminarias y hasta el momento no se han realizado los trabajos correspondientes. Según precisaron, en base a los reportes que han hecho los vecinos en un grupo de WhatsApp, se advierten fallas en “511, entre 14 y 15; 17 y 510; 510, entre 16 y 17c; 510, entre 15 y16; 509, entre 15 y 16; 18, entre 510 y 511; 16 y 509; 510 y 18 y en una plaza de este sector”. Se remarcó que están a oscuras desde hace varios meses.

Desde 45, entre 17 y diagonal 73, solicitaron a la Municipalidad que efectúe el arreglo de una farola que se encuentra sin funcionar desde mediados de diciembre del año pasado. El número de la luminaria que tiene el desperfecto: 68524.

En un sector del barrio “El Rincón”, también denunciaron que se encuentran en “un total estado de abandono. Indicaron que “llevamos reclamando arreglo de luminarias hace más de un año y todavía continuamos igual, con las calles como una boca de lobo”.

También los vecinos de 509 y 12, Ringuelet, reclamaron al Municipio que efectúe en el corto plazo las tareas de poda a unos árboles, ya que “el follaje de los ejemplares vuelva a la cuadra una boca de lobo por las noches”.

Según apuntaron, las hojas y ramas forman una capa muy espesa que hace casi imposible que pase la luz de las luminarias del barrio. Así, indicaron que es “imperioso” que realicen los trabajos para evitar darle lugar a los accidentes y a la delincuencia

También se pidió el arreglo de luminarias en la esquina de 15 bis y 528, hace un mes se solicita periódicamente su reparación. Si bien en la zona hay una comisaría, los vecinos sostuvieron que no es suficiente para estar reguardados de los delincuentes. “Es una zona muy insegura y sin un buen alumbrado quedamos a merced de los ladrones. Es una boca de lobo”, afirmaron.

Ni siquiera el microcentro se salva de la oscuridad total. Basta con recorrer, por caso, la calle 46 entre 7 y 8 o la 47 entre 6 y 7 para darse cuenta de que prácticamente no hay ninguna farola encendida.

Otro punto céntrico desde donde vienen reclamando por el alumbrado público es la cuadra de 59 entre 18 y 19. “No funciona ninguna luminaria. De noche es una ‘boca de lobo’. Llamamos al 147 y no hay respuesta”, se quejó Diego, vecino de la zona.

Mientras tanto, desde el Municipio anticiparon que comenzaron las tareas para reemplazar las luminarias faltantes en distintos sectores (ver aparte).