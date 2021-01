Cartelera on demand: qué hay de nuevo en las plataformas

LA SERIE SE ESTRENA HOY EN AMAZON

“3 CAMINOS”

UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL Y SILENCIOSA

Cecilia Suárez (1971, México) está en un momento dulce de su carrera, conectando diversos proyectos internacionales de gran calado. Después del éxito de “La casa de las flores” -en donde interpreta a la hilarante Paulina- y la esperada “Alguien tiene que morir” estrena hoy en Amazon Prime Video “3 Caminos”.

Rodada entre España y Francia, la serie es dirigida por Iñaki Mercero, Franciska Meletzky y Norberto López Amado y narra la experiencia de sus seis protagonistas a través del Camino de Santiago.

La mexicana comparte escena con los españoles Álex González, Verónica Echegui y Alberto Jo Lee, la alemana Anna Schimrigk y el italiano Andrea Bosca, un reparto internacional al que agradece la “cálida” acogida, ya que ella se incorporó al rodaje más tarde.

“Ha sido increíble. Ellos ya tenían esa dinámica muy bien orquestada y han sido absolutamente generosos, cariñosos y cálidos. Yo no pude haber pedido mejor equipo, mejor grupo de compañeros, han sido lo más”, recalca.

En cuanto a su personaje, Úrsula, una mujer que acude al Camino de Santiago para conectar con aquello que su marido le contaba acerca de la experiencia, Suárez explica cómo fue construyéndolo.

“Ha sido muy lindo porque creo que está muy bien planteado el personaje desde el papel. Hay una cosa que me emociona siempre y es que este personaje estaba, en gran medida, conectada con el silencio, y eso nos toca muy pocas veces en lo que hacemos”, cuenta

Una construcción del personaje que se basó, según la intérprete, en acudir al lugar y conectar con el propio Camino de Santiago: “Desde el papel me emocionaba muchísimo. Es un personaje que guarda silencio y ahí había mucho que explorar. Yo siempre decía ‘Cuando llegue allí habrá algo que me diga cómo tengo que hacerlo y así fue’”.



Cecilia Suárez es una de las protagonistas de la serie

“Cada personaje te pide distintas maneras de abordarlo, yo no sé por qué a mí me quedaba claro que yo iba a ir descubriendo el personaje conforme llegara al lugar y me pudiera ver en los ojos de los otros actores y de los otros personajes”, agrega.

Su experiencia “más satisfactoria” en todo este proyecto es, “sin duda, haber conectado con el Camino de Santiago”: “Para mí eso hace que todo tenga sentido. Es como la corroboración de que lo que estamos contando es algo que necesitamos en este momento”.

Sobre los próximos proyectos, Suárez prefiere dejar que el universo disponga.

“No sé que pasará, pero me apetece hacer cualquier cosa que no haya hecho antes, siempre es algo que me apetece”, sostuvo la mexicana.

ACCIÓN REAL Y ANIMACIÓN EN DISNEY+

“EL ÚNICO Y GRAN IVÁN”

MALTRATO Y DESEO DE LIBERTAD

“El único y gran Iván”, una película que recupera el tono de fábula animalista que triunfó con “Dumbo” en 1941, se estrena hoy en la plataforma de Disney+.

En este caso no se trata de un elefante sino de un gorila, pero la reflexión sobre el deseo de libertad, el maltrato animal y la solidaridad permanecen vivas en esta adaptación audiovisual de “The One and Only Ivan” de Katherine Applegate, que se inspiró en un caso real para escribir su novela que fue un éxito de ventas y ganó varios premios luego de su publicación en 2013.

Bryan Cranston es el protagonista de esta cinta familiar que mezcla acción real y animación digital bajo la dirección de la cineasta Thea Sharrock.

Pero más allá del actor de “Breaking Bad” (2008-2013), que sí se deja ver con su rostro y presencia física en la película, el poderío de Disney se nota esta película gracias al estelar doblaje de la versión original del filme, que cuenta con las voces en inglés de Angelina Jolie, Danny DeVito, Helen Mirren o Sam Rockwell.

Esta película es una historia inolvidable que gira en torno a la belleza de la amistad, el poder de la visualización y la importancia del lugar al que uno llama hogar.



Bryan Cranston con Iván en una escena de la película

Iván es un gorila de espalda plateada que pesa 180 kilos y comparte su hábitat en un centro comercial de los suburbios con varios animales, entre ellos Stella, la elefanta, y Bob, el perro. Guarda muy pocos recuerdos de la jungla de donde fue capturado, pero cuando llega a su vida un elefante bebé llamado Ruby, se remueve algo muy profundo en su interior. Ruby acaba de ser separado de su familia en la selva, lo que lo lleva a cuestionarse su vida, de dónde viene y dónde le gustaría estar.

“Uno de mis hijos leyó el libro y dijo que le había encantado así que lo leí y hablamos de por qué era especial y por qué había significado tanto para él”, aseguró el año pasado, en una rueda de prensa virtual, Angelina Jolie, que además de poner su voz al personaje de Stella también figura como productora del filme.

Jolie también opinó que las nuevas generaciones son “muy conscientes” de la situación del medioambiente y de la necesidad de proteger a las especies salvajes.

Cranston, que da vida al ambivalente y dubitativo propietario del circo Mack, reflexionó sobre la mezcla de buenas y malas intenciones de su personaje.

“Lo veo como un hombre que tiene defectos pero que también está intentando hacer bien las cosas”, dijo y agregó: “Iván fue como un hijo para él y él no iba a abandonar a su hijo. Quería solucionarlo. Pero, ¿cómo asumir el hecho de que es ahora un gorila hecho y derecho y cómo vive con eso? Fue necesario descubrir esos matices y permitir que Mack fuera vulnerable”.

LA SERIE LLEGÓ ESTA SEMANA A NETFLIX

“MADRE SOLO HAY DOS”

SER MAMÁ EN EL MUNDO ACTUAL

Las vidas de dos madres totalmente diferentes se cruzan por un error en una clínica con sus bebés recién nacidas en “Madre solo hay dos”, una serie protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto.

En la serie, que acaba de desembarcar en Netflix, Paleta interpreta a Ana, una madre de clase alta que no desea dejar de trabajar aunque le promete a su marido que lo hará para enfocarse en la bebé por un tiempo. El parto, de hecho, la sorprende en un día ajetreado.

Para la actriz mexicana esto es simplemente un reflejo de nuestros tiempos: “Yo creo que cada vez se habla más de combinar la maternidad con el trabajo... Creo que cada vez más las mujeres necesitamos ser algo más que mamás sin dejar de ser mamás”, dijo en una conferencia de prensa.

Paleta, que es madre de tres, contó que cuando se casó por segunda vez hace casi ocho años muchos le preguntaban si iba a dejar de trabajar. “Había esta idea preconcebida de que cuando las mujeres se casan acomodadamente ya no tienen que trabajar, cuando el trabajar viene de una necesidad personal de ganarte no nada más la vida y tu dinero tú, sino ganarte un respeto y sentirte útil”, opinó.

Ana es una mujer a la que le gusta tener el control, pero el error en la clínica por el que confunden a su hija con la de Mariana (Goto) hace que toda su vida familiar se trastoque y poco a poco descubra que incluso las reglas que tenía en casa no estaban funcionando para su familia.



Ludwika Paleta y Paulina Goto son las protagonistas

“Se da cuenta que por más controladora que quiera ser no puede controlar ciertas cosas y además eso creo que nos suena a todos”, dijo.

Mariana, en cambio, es una estudiante universitaria de 22 años que se embaraza sin planearlo y su novio no está preparado para ser padre, por lo que la deja. Pero a diferencia de Ana, tiene mucha información sobre especialistas en desarrollo temprano, y de hecho piensa hacer una app para madres. Mariana sólo piensa darle leche materna a su hija, mientras que Ana es ferviente creyente de la fórmula.

“Toma la decisión de que ella sí quiere tener ese bebé” aunque eso implique ser madre soltera, dijo Goto. “Su mamá (Liz Gallardo) es medio un desastre; ella funge también un poco como la mamá de su mamá y necesita pagarle el gas y mil cosas. Tiene que sacar la casta y moverse y ver qué va a ser de su vida’’.

Para Goto, lo mejor de la serie escrita por Carolina Rivera y Fernando Sariñana es que “te enseña que no hay manera perfecta de ser mamá” y cree que muchas mujeres podrán verse reflejadas.

Paleta, en tanto, destacó su mezcla de comedia y drama.