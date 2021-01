Pilar Riddick: “Cocinar es una forma de decir te quiero”

A un paso de pasar a la etapa individual, Pilar Riddick, la platense de 23 años que compitió siendo parte del equipo verde de “El gran premio de la cocina”, tuvo que aislarse por haber estado en contacto con una persona positiva en COVID-19 y debió ser reemplazada en la competencia de gastronomía que se emite por El Trece -de lunes a viernes a las 18- en la que se lucía poniéndole amor a diferentes manjares. Pero su reemplazo no pudo seguir avanzando en el concurso y quedó eliminada días atrás.

Luego de haber cerrado esa etapa, y esperando sin desesperar las puertas que se abrirán gracias a ella, la joven pastelera dialogó con EL DIA sobre cómo fue esa primera experiencia en televisión.

Más allá del golpe a la ilusión que sintió cuando tuvo que dejar la competencia, lo hizo a conciencia sabiendo que la prioridad es la salud.

“Fue chocante tener que dejar la competencia de un día para el otro pero en ese momento lo que más me importó fue mi salud y la de mi familia porque es una enfermedad muy reciente, de la que no se conoce mucho, y genera un poco de miedo”, contó Pilar que, tras hisoparse, dio positivo.

Ahora recuperada y volviendo de a poco al ruedo, Pilar admitió que aunque antes de empezar el programa fueron informados por la producción sobre que, dadas las circunstancias, si alguno se contagiaba iban a ser reemplazados y podrían quedar eliminados, se desilusionó cuando escuchó al jurado salvar a Martín y no a Andrés, que estaba en su lugar.

“Aunque sabíamos que podía ser una posibilidad, me hubiera gustado que no pase. Me hubiera gustado poder defender mi lugar como cocinera y, en todo caso, irme porque cociné mal”, lamentó la platense las circunstancias de su salida del programa conducido por Carina Zampini quien, el día de la eliminación, tras mandarle saludos, tuvo cálidas palabras para con ella.

Más allá del resultado, el hecho de haber sido parte de la décima temporada de este concurso de cocina fue positivo de punta a punta, según confesó.

“Me llevo conocimiento y un aprendizaje que va más allá de lo que es una cocina”, reconoció Pilar que se sintió como pez en el agua siendo parte de un reality de televisión, al punto de revelar que, en un futuro, le gustaría “trabajar como cocinera” en algún programa de la pantalla chica.

“Me hubiese gustado ganar porque soy muy competitiva pero no sólo con otras personas sino, fundamentalmente, conmigo misma. Cuando hago algo, lo hago al todo o nada”, manifestó y no anduvo con vueltas a la hora de confesar que “dentro del programa iba por todo”.

Y aunque resultó eliminada, siente que ganó más de lo que perdió.

“Siento que gané muchas cosas más allá del dinero, cosas que me forman como persona cocinando, trabajando con gente que al principio no conocía”, aseguró en relación a una de las características que diferencian a “El gran premio de la cocina” de otras competencias gastronómicas de la tevé, y que tienen que ver con la etapa grupal del concurso.

“Arrancar cocinando en grupo une un montón y es una experiencia totalmente diferente a cocinar de manera individual”, admitió la cocinera, que representó con altura al equipo verde desde que en noviembre pasado entró en el programa.

Según dijo, “todo lo que se pasa en la tevé, es todo lo que vivimos. No hay detrás de escena, no hay pausas, ni beneficios extras: si nos olvidamos algo en la despensa, ya está”.

El vértigo fue lo más lindo de esta competencia en tanto los participantes se enteraban al mismo momento qué les tocaba cocinar “y eso le otorgaba una adrenalina muy linda y divertida”, relató.

Pilar, que antes de entrar a la competencia se desempeñaba al frente de un emprendimiento propio de pastelería -Mocca-, contó que se tomará una pausa con ese proyecto. Se sinceró al revelar que dejará al universo conspirar con total libertad.

Abierta a recibir y analizar diferentes propuestas, se enfocará en ser parte de “nuevas experiencias”, incluso, yendo más allá de lo dulce: su especialidad. Su paso por el show le abrió el espectro y hoy en día, a diferencia de lo que podría haber sido años atrás, “no podría elegir” qué cocinar. “Me gusta mucho todo”, confesó, dispuesta a seguir descubriendo otros tipos de gastronomía.

Gracias a su curiosidad, Pilar empezó a involucrarse en el universo culinario de manera autodidacta a temprana edad. “Siempre fui muy libre en casa y me cocinaba cuando volvía del colegio. Fui descubriendo de chica esa parte y después se fue desarrollando sola”, contó la pastelera que estudió en el Sindicato de Pasteleros en La Plata y en el IAG. En la actualidad cursa la Licenciatura en Nutrición en la UNLP.

No encuentra una palabra que pueda definir completamente lo que la cocina significa para ella.

“Desde el lado profesional, es un aprendizaje permanente porque nunca terminás de aprender todo lo que hay”, reflexionó Pilar a quien la seduce la particularidad de esta disciplina que lleva a que un mismo plato le guste a un comensal pero quizás a otro no, lo que convierte a la cocina en un desafío constante.

En lo personal, le gusta pensar que cuando le cocina a sus seres queridos “es una forma de decir te quiero”.