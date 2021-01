Cristina Kirchner recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, recibió hoy la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

Así lo informó la ex presidenta a través de las redes sociales, donde destacó que "haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás".

Según publicó la presidenta del Senado, cumplió con el procedimiento de vacunación en el Hospital Presidente Perón de la ciudad de Avellaneda.

"Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia", expresó.

De esta forma, Cristina Fernández continuó con la cadena de vacunación entre los principales dirigentes afines al gobierno de Alberto Fernández, quien la semana pasada también procedió a darse la primera dosis de la vacuna rusa.

Anteriormente lo habían hecho el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el titular de la cartera de salud provincial, Daniel Gollán.

El pasado miércoles la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó el uso de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en mayores de 60 años.



Luego de analizar los informes adicionales que envió el fabricante de la vacuna rusa la Anmat determinó que se "reportó un rango de eficacia del 91,8 % de la vacuna para mayores de 60 años; la inmunización de los voluntarios condujo a la formación de anticuerpos en el 98,1% el día 28 después de la vacunación y la variable de seguridad mostró un perfil que no difiere del observado en el resto de la población".



Además, la Anmat comunicó que "luego de analizada la nueva información aportada para la vacuna VacunaGam-COVID-Vac (Sputnik V), se estableció, por medio del informe de ampliación, que la misma se encuentra en un margen aceptable la seguridad, inmunogenicidad y eficacia para el grupo etario de mayores de 60 años".