Sostener la estructura es la prioridad, aunque ya circulan algunos nombres en carpeta

En Gimnasia no se ha movido el mercado de pases, con la salvedad de la partida de Matías García, quien se fue a jugar al fútbol de México. De momento, no se cristalizaron otras salidas y hubo mucho ruido y pocas nueces en torno a los potenciales traspasos de Jorge Broun a Rosario Central y de Paolo Goltz a Colón.

Incluso el conjunto Canalla, que debe poner dinero para sacar a Fatura del Lobo, podría redireccionar su búsqueda para los tres palos y piensa en el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, quien tiene contrato con Vélez hasta junio de este año y que actualmente es suplente de Lucas Hoyos.

Si bien remarcó el representante de Broun, Roberto San Juan, que el dinero que Central debía poner por el futbolista es prácticamente irrisorio, de momento no existió contacto entre los directivos de los clubes y por ende, el golero continúa trabajando en Estancia Chica y sin mayores novedades.

Algo similar ocurre con el marcador central que terminó siendo capitán del equipo albiazul. Goltz tiene deseos de volver a vivir a su ciudad natal, Hasenkamp, Entre Ríos, pero su interés no se condice demasiado con el de Colón, su posible destino. Porque es más la intención del zaguero de mudarse hacia allí que del Sabalero por llevárselo.

De hecho el equipo rojinegro que conduce Eduardo Domínguez, a quien sí le interesaría contar con Goltz, ya inició gestiones por un ex del Club como Germán Conti, aunque la parada asoma como bastante complicada.

Lo cierto es que Gimnasia se puso firme por estos dos futbolistas que tienen contrato con la institución hasta diciembre y si bien el mercado recién inicia, sus posibles salidas, por ahora están trabadas.

En tanto, sí se supo que hay dos jugadores que no seguirán ya que no renovarán sus vínculos: Matías Gómez y Horacio Tijanovich.

SIN CERTEZAS POR UN PUNTA

La idea inicial de los entrenadores albiazules es mantener la base que terminó jugando el certamen Diego Maradona. Por eso ambos pujan por las continuidades de Broun y de Goltz, pero además solicitaron la llegada de algún delantero.

Por el momento, los nombres que trascendieron fueron más a través de rumores periodísticos que por alguna gestión que haya iniciado la directiva. Estos nombres en cuestión son los de Santiago “Morro” García y Samuel Portillo.

El delantero uruguayo de 30 años, que acaba de marcharse de Godoy Cruz, está libre y ya sonó en varios equipos. Se trata de un goleador de raza, que cada vez que tiene intenciones de cambiar de aires, su nombre retumba en varios clubes. Sonó en Estudiantes y ahora asoma por Gimnasia.

García, en su momento, y según reconoció un alto directivo mens sana a este diario, ya había estado en la mira cuando Diego Maradona era el DT. En esa charla entre los directivos de los clubes, se conversó la posibilidad de un préstamo ya que el jugador no estaba bien en el Tomba y su presidente José Mansur tenía intenciones de cederlo. En ese momento, ponerlo bien físicamente para que después regresara a Mendoza, no era una posibilidad viable para el cuerpo técnico albiazul. Todo quedó en veremos y hoy, según la CD, no se volvió a contactar al atacante.

Por su parte, la dirigencia tampoco reconoció el interés por el delantero de Villa San Carlos, Samuel Portillo. Porque el nombre del punta entró en danza a partir del gusto del técnico Leandro Martini, quien conoce mucho el club de Berisso y por tanto a sus jugadores, pero desde calle 4 no se admitieron gestiones.

Tampoco se confirmó nada desde la Villa, ya que su presidente, Juan Carlos Tocci, le confió a este diario que solamente conoció la noticia a través de trascendidos. Lo que sí remarcó es que sabe que al DT mens sana le gusta.

Portillo, de 26 años, es un delantero por afuera, explosivo, y de mucha velocidad, que llegó a San Carlos proveniente de la Comunidad Rural de la Liga Amateur Platense.