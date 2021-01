Las veredas arruinadas, otra deuda urbana que se acumula y entorpece a los peatones

Tema de conversación reiterado entre los vecinos es la deuda de la Ciudad en relación a las veredas. No hay cuadra del casco urbano o de cualquier barrio de la periferia platense, se sabe, que esté con todas las baldosas sanas. Cada tanto, la falencia se expresa de la peor manera cuando alguna persona tropieza, cae y se lastima por las trampas que encuentra a su paso, y ese fue el caso ahora de una docente jubilada de Tolosa que salió a hacer un mandado y terminó en el suelo.

“Hace unos días iba hasta el kiosco de diarios y revistas de mi barrio y como hay que pasar por una pendiente que está destrozada, con escombros del cordón de la vereda que quedaron del momento de la inundación y nunca se arregló, me trabé y me caí. Por suerte me pudo ayudar a levantarme un chico justo estaba cortando el pasto”, contó María Rosa Orsi -76-, quien, con un reemplazo de cadera camina sin dificultades aunque lento.

María Rosa no sólo advierte el deterioro de las veredas de la zona donde vive (7 entre 525 y 526) sino que observa la misma desmejora de la infraestructura urbana cada vez que va hasta el Centro de la Ciudad.

“En distintas partes de Centro están todas las veredas destruidas. Es imposible caminar sin correr el riesgo de no caerse”, planteó la vecina de Tolosa, quien propuso a las autoridades “algún plan municipal de arreglo, el cual aunque se haga cargo el frentista no le resulte imposible de hacer”.

Caminar por las veredas platenses es complicado, en rigor, para cualquier persona. Y para los vecinos con movilidad reducida, disminución visual o en el traslado de bebés en cochecito salir a la calle a pie es todo un desafío. Es que la vía pública está destruida, pero ya no sólo con las baldosas levantadas; también con pozos, producto de obras que las empresas de servicios públicos no concluyen. Hay cuadras del centro platense que parecen explotadas y que al verlas es fácil imaginar la inminencia de un accidente.

Reclamo de los centros comerciales

No sólo los vecinos reclaman por el mal estado de los sectores públicos peatonales. En la misma línea se manifestó días atrás el dirigente de la Federación Empresaria de La Plata -FELP-, Valentín Gilitchensky, quien señaló como uno de los principales problemas de los centros comerciales “el mal estado de las veredas”. Según indicó, las baldosas flojas o rotas y las faltantes de piezas “no sólo afean cualquier espacio sino que también son un peligro para los pasean o van de compras”.

Ocurre que en La Plata las veredas rotas forman parte de un problema histórico que no termina de resolverse. Como se dijo, más allá de la cuestión estética, ese deterioro urbano implica un riesgo de caída permanente, sobre todo para la población más vulnerable como son las personas con discapacidad o las mayores.

El gran “cuello de botella” a raíz del cual se ha formado un círculo vicioso del que nunca se logra salir es el hecho de que por reglamentación municipal la reconstrucción de las veredas le corresponde a los frentistas, quienes deben asumir los costos de la obra. Y por lo general, los vecinos no se hacen cargo de esa reparación de la vía pública.

Esto es así: el Código de Espacio Público (ordenanza 9.880) considera que el mantenimiento de la vereda le corresponde al propietario de la vivienda donde se sitúe ese sector peatonal, con excepción, se aclara, cuando haya sido deteriorado por trabajos realizados por la Municipalidad o empresas prestatarias de servicios. En esos casos será responsabilidad del que haya levantado las baldosas, el que vuelvan a estar en condiciones

A todo esto se le suma la acción de las empresas de servicios que dejan sin tapar pozos en la vereda durante muchos días después de efectuar reparaciones en las redes donde operan. Esa situación causa molestias en el acceso a las viviendas y también incomodidades para los peatones que las transitan.

