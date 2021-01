Jujuy Jiménez y el regalo hot que le hizo a un ex novio

En la última emisión de Informados de Todo se vivió un momento de anécdotas y risas cuando Jujuy Jiménez reveló, en un distendido debate sobre prendas íntimas, el regalo erótico que le hizo a un ex novio, que consitió en un el famoso slip con trompa de elefante.

La modelo aprovechó el momento para contar la anécdota con una de sus ex parejas. Según dijo, tuvo tres novios, el Pelado López, Juan Martín del Potro y el polista Jerónimo del Carril. Si bien no dio nombre y apellido del destinatario del regalo, descartó al tenista, ya que "no tiene onda para eso".

"¿Calzoncillo de elefantito no usan? ¿O es solo para chiste?", fue la pregunta que ella le hizo a sus compañeros del equipo de Informados de Todo y que disparó la charla. Ni lerdos ni perezosos, ellos le retrucaron con la misma pregunta pero acerca de sus ex novios. “No voy a decir el nombre de mi ex, pero sí, he vivido esa situación”, tiró Jujuy. Y agregó: "Tuve varios novios, tres”.

A su vez aclaró que el obsquió hot formó parte de la caja de los cinco sentidos que abarca gusto, olfato, tacto, visión y audición. "En realidad se lo regalé yo para hacerle un chiste. Hay un regalo que a mí me parece muy lindo que es la caja de los cinco sentidos", reveló.

"Para el gusto le regalé un chocolate que era su favorito. Para el olfato el perfume que más le gustaba y para lo auditivo un CD con nuestros temas favoritos. Entre tacto y visión era como que se mezclaban un poco los dos, porque para el tacto me parecía divertido esto del slip de elefantito para que yo toque y juegue un poquito", confesó.

Y completó: "Y para la visión era una carta súper linda con una lamparita de luz que la hacía muy atractiva visualmente".

Jujuy deslizó que "son regalitos que quedan para la vida y están buenísimos", y aclaró que "uno nunca sabe. Hay cosas que quedan... Éramos chicos igual".