Hartos y angustiados, miles de vecinos viven una pesadilla por el agua y la luz

Más calor se registra en la Región, más problemas hay con la luz y el agua. Otra jornada de infierno resultó la de ayer para miles de vecinos, algunos sin servicio eléctrico por largas horas, otros sin una gota en las canillas de sus domicilios, y muchos de ellos con el combo letal de las dos faltas de suministro al mismo tiempo.

En un contexto climático de temperaturas extremas, con momentos de sensación térmica superior a los 35 grados, usuarios de Absa y de Edelap con domicilio en diferentes zonas de la Región estuvieron sin poder refrescarse, buscando soluciones a la falta de agua en la casa de familiares e imposibilitados de usar ventiladores y equipos de aire acondicionado.

Una franja de calles del norte platense, parte de Tolosa y parte de Ringuelet, se vio entre las más castigadas por las deficiencias de los servicios. De acuerdo a los testimonios vecinales de 518 entre 1 y 2, 4 entre 511 y 512, 3 y 518, 6 entre 515 y 516, 9 entre 516 y 517, 3 y 526, 5 entre 521 y 522, 3 y 520, entre varias cuadras más de la zona, fueron “horas infernales” debido al prolongado corte de luz.

La falta de servicio eléctrico no sólo afecta la climatización de los hogares y comercios; también pone en jaque los alimentos que bajo esta ola de calor se mantienen solo refrigerados en una heladera o un freezer, los cuales, se sabe, sin energía no funcionan. En los casos de esa extensa zona el suministro de Edelap se había interrumpido un largo rato durante el día de anteayer; alrededor de las 21 lo recuperaron; pero a la medianoche volvió a cortarse y hasta ayer a la tarde no se regularizó.

Una de las situaciones más dramáticas las vivió Sol, una vecina de 4 entre 511 y 512. “Tengo un hijo con discapacidad, hace poco fue operado del corazón. Anoche -por antenoche-, por la falta de energía para prender los ventiladores, tuvimos que dormir toda la familia en el patio, porque el calor adentro era inaguantable”, dijo la usuaria.

En 9 entre 516 y 517 casi todos los vecinos de la cuadra se reunieron, recargados de bronca por lo que les tocaba pasar, para señalarle a un equipo periodístico de EL DIA el mal momento que vivían por la doble pérdida de la prestación de agua y de luz.

“Tengo una hija con una enfermedad que la obliga a tomar un medicamento carísimo, que lo cubre el plan Mepes del IOMA y que de otra manera no podríamos conseguirlo. Pero necesita sí o sí de la heladera, porque si no se echa a perder. Por suerte un vecino que conoce nuestra situación y que tiene grupo electrógeno lo está manteniendo en su heladera”, contó Patricia, de esa cuadra de Ringuelet.

Ana, por su parte, recalcó la reiterada falta de agua en el barrio. “Hace mucho tiempo que tenemos problemas con el servicio de Absa, pero este verano se agudizó: no tenemos ni una gota, nada, ni para juntar a la noche en un balde”, planteó la mujer

En la misma sintonía se expresó Norma, una vecina que está convencida de que gran parte del problema de la escasez de agua que sufren en el barrio se debe a las roturas de cañerías en los alrededores. Señaló, en ese sentido, dos derroches de suministro por demás visibles. “Uno está en 518 y 9 y tiene, por lo menos, un año y medio; Y hay otro en 9 y 517 bis. Ahí se desperdicia agua y nosotros no tenemos”, dijo.

Resultó un calvario para los usuarios de Edelap de 518 entre 1 y 2 pasar la noche sin poder encender un equipo de refrigeración. Carina, una de las vecinas damnificadas, aunque no pudo pegar un ojo definió lo vivido como “una verdadera pesadilla”. Según describió la vecina, el suministro “se cortó ayer –por anteayer- a las 12 y volvió a eso de las 21, pero se cortó nuevamente a la medianoche y todavía estamos padeciendo este apagón y la empresa no atiende”.

El corte de energía eléctrica alcanzaba también a la zona de 6 entre 515 y 516. Leonardo fue uno de los vecinos perjudicados por la interrupción del suministro y sostuvo, por lo que pudo observar a su alrededor, que “se trata de un corte inmenso, que afecta a todo el barrio desde ayer –por anteayer- al mediodía”.

Andrea, vecina de 5 y 520, relató, por su parte, que “la luz se cortó varias veces y anoche –por antenoche- se cortó a las 20 y no volvió. Más de doce horas llevamos así. Tuve que tirar todo lo de la heladera, con un calor tremendo”.

También Aldana, comerciante de la misma esquina, se quejó por las dificultades que le significaron la falta de luz y de agua en su negocio. “No perdimos mercadería porque en este local al ser pañalera no tenemos nada en heladeras. Tuvimos que cerrar casi una hora más temprano porque se empezó a ver menos y más que nada por la inseguridad, porque empiezan a cerrar los locales. Hay algunos que tienen luz y otros no. Últimamente se está cortando muchísimo; día por medio. Y lo mismo el agua. Yo tengo bomba sí o sí porque no sube sino, no tiene presión. Pero sin luz estamos en la misma”, precisó.

Gastón, comerciante también de 5 y 520, sí requiere, por su actividad, de heladeras funcionando. Entonces, frente al corte de luz, el joven tuvo que recurrir al alquiler de un generador eléctrico. “Casi 24 horas sin electricidad. No tuve otra alternativa después de perder todos los helados. Justo había llegado el pedido de los lácteos llegó y tuvimos que salir de urgencia a buscar un grupo electrógeno”, comentó

En otros barrios

No zafaron otras zonas de La Plata. Gonnet y Villa Castells también padecieron los cortes de energía. Por caso, Omar de 16 entre 490 y 492, lamentó que la electricidad se corte “cada dos minutos”, según puntualizó. “Uno desenchufa todo pero igualmente Edelap te deja sin luz. Es un peligro lo que hacen con estas interrupciones, se nos va a quemar todo”, señaló.

Asimismo, se reportaron explosiones en un transformador ubicado en 20 y 483. Este hecho habría producido un apagón que afectó a cientos de familias. A raíz de los chispazos y advertencias de incendio se hicieron presente los bomberos de la jurisdicción.

La respuesta de Edelap

La operadora eléctrica aseguró a primera hora de ayer que el personal de la empresa se encontraba ya abocado a la reparación de una avería que se produjo antenoche en la red barrial que alimenta sectores puntuales de Tolosa, Ringuelet y Gonnet. “En el contexto de la elevada demanda eléctrica por la ola de calor, se lograron las primeras restituciones parciales y se continuará trabajando hasta que todos los vecinos cuenten con servicio normal. Se estima finalizar con las tareas en las primeras horas de la tarde”, respondieron.

Más tarde, cerca de las 14, la prestataria informó que “todos los sectores de Tolosa y Ringuelet se normalizaron”.

