El Gobierno extiende dos semanas el distanciamiento obligatorio y definen como incluir la vuelta a clases

Las últimas medidas sanitarias dispuesta por el Gobierno nacional vencen este domingo y el foco está puesto en cómo seguirán las restricciones. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández resolvió extender dos semanas más el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que regula las restricciones del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) en todo el país.

Al igual que en las anteriores prórrogas de los DNU de aislamiento y distanciamiento social, Fernández mantendrá a partir de mañana conversaciones con los gobernadores y autoridades provinciales para analizar la situación epidemiológica en torno al coronavirus.

¿LAS CLASES?

Para la próxima etapa del DISPO, el debate más relevante pasará por el retorno de las clases presenciales. La discusión avanza de manera acalorada en la Ciudad de Buenos Aires, donde los sindicatos de maestros resisten el plan diseñado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que ya anunció la reapertura de las escuelas para el 17 de febrero.

En el Interior, hay disparidad entre gobernadores que esperan mayores precisiones de las autoridades nacionales y aquellos que tomaron la iniciativa, con provincias donde se anunciaron esquemas graduales o de “bimodalidad” a partir del 1 de marzo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que "el regreso a las clases no está supeditado a la vacunación" y destacó que el primer paso será "vacunar a población de riesgo de las escuelas".



"El regreso a clases no está supeditado a la vacunación, es concomitante. Lo primero es vacunar a población de riesgo de las escuelas. No está modificado el plan. Puede cambiar el ritmo", dijo Kicillof en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.



Agregó que trabajan con los gremios docentes en los protocolos para el regreso a las aulas, siempre en base a alcanzar "consensos".



"Es lógico y razonable trabajar los protocolos con los docentes. En este caso, para ellos, nosotros somos la patronal. Siempre hay que trabajar para llegar a un consenso", dijo el Gobernador en la entrevista que concedió en la ciudad balnearia de Villa Gesell.



El ministerio de Educación de la Nación ya giró una propuesta con dos anexos a las direcciones provinciales, donde se prefigura la metodología para garantizar la vuelta de los alumnos y docentes a las escuelas. En el texto están incorporados aspectos como las condiciones de higiene y seguridad para el desarrollo del ciclo lectivo, como el aforo en las aulas, el distanciamiento social, la cantidad de clases y carga horaria diaria.