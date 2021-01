Arroyo Rodríguez: se movilizan los vecinos y un frigorífico de la zona está en la mira

Otra vez los olores en el arroyo Rodríguez movilizan a los vecinos de la zona, que mañana desde las 18 estarán presentes en el Puente Venecia (481 y camino Belgrano) realizarán una presentación artística "en defensa de la vida y el medio ambiente".

Este problema fue visibilizado hace por lo menos dos meses por los vecinos, que detectaron irregularidades en un caño de desechos del barrio privado Grand Bell y pusieron en alerta a las autoridades municipales y provinciales vinculadas al agua y medio ambiente. ¿Qué se mejoró en todo este tiempo?

"Cerca de las Fiestas fue tremendo el olor. En mi caso tuvimos que cerrar todas las ventanas porque, directamente no se podía respirar; en la última semana sucedió lo mismo", relató Carlos Nardo, uno de los tantos vecinos que está sufriendo las consecuencias de la contaminación del arroyo.

Para este vecino, que representa la voz de muchos que repiten lo mismo, "a los desechos le están tirando un producto químico que podría ser cloro, que con el calor fermenta haciendo que el olor, directamente, te descompone".

LEA TAMBIÉN Los vuelcos en el arroyo Rodríguez, una bomba ambiental que piden desactivar

Respecto al frigorífico, los vecinos aseguran que en los últimos meses fue incesante la cantidad de camiones que ingresaron con animales y que eso pudo haber saturado la planta de tratamiento. Aunque dicho establecimiento está a cuatro cuadras del arroyo, los desechos van al Rodríguez de todos modos. "Hace algunos años íbamos con mis amigos a la desembocadura y tiraban sangre", contó Miguel, otro de los vecinos consultados.

"El frigorífico está, arroyo arriba, primero que el Grand Bell y Lomas de City Bell. Dudo que su caño sea paralelo porque esos desechos afectarían mucho más a los vecinos de los countries", continuó Nardo.

Otro vecino resaltó que el color del agua es, ahora, gris. Y que por culpa de tantos días sin lluvias no ha tenido circulación y eso potenció los olores y la cantidad de moscas en la zona. "No exagero, pero antes había tortugas, algunos peces y patos, pero desde hace meses que no hay nada, solo olor nauseabundo y mucha asquerosidad".

"Este problema inicialmente era nuestro, de los que vivimos en Nirvana o el puente Venecia. Pero ahora lo sufren los de Villa Castells y aquellos que están entre los dos caminos", apuntó Nardo, que hizo el recorrido desde el Belgrano hasta Punta Lara y lo comprobó en primera persona.

DESDE GRAND BELL RECONOCIERON MEJORAS

El barrio privado Grand Bell fue el primero en estar en la mira. Por eso, luego de reconocer el problema, asumió la gerencia general Alejandro De Luca, licenciado en admistración de empresas y con vasta experiencia en el manejo de este tipo de emprendimientos.

"El arroyo Rodríguez atraviesa todo el Grand Bell. Acá se hizo una millonaria inversión en la planta de efluentes y está prevista otra para 2021. Para este Club de campo es muy importante la ecología y el medio ambiente", comenzó su diálogo con EL DIA.

"Los análisis de vuelcos se realizan periódicamente con cadena de custodia y son regulados por el organismo provincial ADA, que autoriza el proceso mediante un certificado. Todos los análisis han dado dentro de los valores normales", continuó y reconoció que la pandemia hizo que la planta sufriera una saturación por la mayor cantidad de utilización de la red cloacal. "En nuestra planta de tratamiento, nos obstante, soportó muy bien".

De Luca reconoció que todos los vuelcos de los barrios cerrados de la zona, Gutiérrez y Berazategui se realizan en los arroyos (previo paso por la planta de cada uno de ellos), ya sea el Rodríguez, el Baldovinos u otros cercanos. "Es natural y normal, pero es importante que el vuelco sea acorde a los valores permitidos. Por eso la importancia de nuestra planta, que contiene todo lo necesario".

"El Club Grand Bell es igual de damnificado que los vecinos de arroyo abajo. Nosotros recibimos de aguas arriba el olor y el agua negra. Está demostrado en filmaciones y los análisis del agua más arriba así lo comprobaron", remarcó. No puntualizó sólo en el Frigorífico sino que habló de otras industrias que vuelcan en el arroyo y que de eso se está encargando la Provincia.

El administrador aseguró que ese caño aliviador de la planta, que nunca debió haber estado en funcionamiento, ya fue obturado en su momento y desde entonces nunca más se volcaron desechos al arroyo. "Está totalmente sellado y verificado por las autoridades provinciales".

CONTROLES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

Tras varias reuniones de la mesa de trabajo conformada por la Municipalidad de La Plata, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad del Agua (ADA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS); confirmaron que el barrio Grand Bell regularizó los parámetros de vuelco en el Arroyo Rodríguez según lo dispuesto por la normativa ambiental. Avanzan los trabajos para normalizar el accionar de Frigorina sobre el afluente.

Según se informó, luego de constatar contaminación en el Arroyo Rodríguez producida por los desechos que se generan, el Municipio y la Provincia intervinieron para instar a los causantes a regularizar la situación y sanear el afluente.

Al respecto, el Subsecretario de Obras Públicas e Hidráulica de la Comuna, Luis Carusso, destacó que “se viene trabajando de forma conjunta entre el Municipio, la Provincia y los actores particulares de barrios y empresas”, y afirmó que “se está controlando que se siga a rajatabla con los planes de remediación presentados”.

“Es permanente la comunicación que tenemos con los representantes vecinales, manteniéndolos al tanto de las novedades para una rápida solución de la situación planteada”, remarcó el funcionario, y agregó: “Se está trabajando con la prioridad de revertir la situación ambiental de manera inmediata, acompañando los reclamos de los vecinos y trabajando junto a los organismos responsables del control correspondientes a la Provincia”.

"Coincido con los que dicen los vecinos: el olor por momentos es nauseabundo e insoportable", coincidió con los reclamos de tantos platenses.

De esta manera, luego de varias denuncias y del labrado de diversas actas de intimación por parte de la Comuna y de los organismos bonaerenses ADA y OPDS, el barrio Grand Bell estandarizó los parámetros de vuelco de acuerdo a los ensayos del ADA; mientras que se avanza para revertir la situación de Frigorina, con planes a corto, mediano y largo plazo para restablecer la situación medioambiental en el Arroyo.

En ese sentido, el establecimiento aseguró que comenzó a ejecutar una nueva planta de Biodigestión para sus efluentes, conforme a lo planificado dentro del Programa de Gestión de Efluentes Líquidos con Fortalecimiento Industrial y, teniendo en cuenta que la obra demorará 15 meses, avanza en tareas de saneamiento a corto y mediano plazo, como el retiro de los barros sobrenadantes, la intensificación en la cloración y el diseño e instalación de un nuevo sistema de dosificación de productos químicos para disminuir la carga de materia orgánica liberada al arroyo.

Del mismo modo, autoridades de la empresa manifestaron estar evaluando la implementación provisoria de una Laguna Facultativa que funcionaría mientras se ejecutan las obras de la nueva planta de tratamiento y reiteraron su voluntad y compromiso para colaborar y participar de todas las medidas que resulten necesarias, informando continuamente la evolución de las obras proyectadas y el monitoreo de sus efectos.