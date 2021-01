El miércoles se sortea la nueva Copa Diego Maradona

Mientras los equipos se encuentran de pretemporada, en la jornada de ayer quedó definido cuándo se realizará el sorteo del nuevo certamen, que también llevará el nombre “Diego Maradona”. Finalmente, el mismo se dará el miércoles 3 de febrero en Hotel Hilton, en el que habrá 26 bolillas.

Según se pudo saber, el flamante torneo contará con dos zonas de 13 equipos, donde jugarán todos contra todos y también habrá un interzonal, que será el clásico de cada uno. Tras esa primera fase, llegará el momento de la eliminación directa. Los cuatro primeros de cada grupo se enfrentarán por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B, a un partido y en cancha neutral. Los puntos de la primera fase contarán para los promedios.