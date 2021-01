Diego Dabove no da pistas de su intención para el nuevo San Lorenzo

A sólo tres días de su primer amistoso como nuevo entrenador de San Lorenzo (frente a Atlético Tucumán), el posible once de Diego Dabove en el Cuervo sigue siendo un misterio. Y es que el ex DT de Argentinos Júniors no da pista de sus preferencias para el armado del equipo, y el tiempo tampoco lo ayudó. En la jornada de ayer, en la que iba a hacer fútbol formal por primera vez, la lluvia se lo impidió.