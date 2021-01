“Lo considero inmoral”: polémica por los argentinos que se vacunaron en Miami

“Esto es una avivada, estoy convencido. Y aun cuando fuera legal, lo considero inmoral”. Las palabras son de Pablo Duggan en relación a los argentinos, entre los que hay famosos y no famosos, que aprovechan sus vacaciones en Miami, o diferentes lugares de Estados Unidos, para aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

“Sé que la doctora Ana Rosenfeld y la mamá de Yanina Latorre no son las únicas que lo han hecho. Hay muchos argentinos que están viajando a Miami para darse la vacuna gratis en el estado de Florida. ¿Ustedes creen que cualquier país del mundo está en condiciones de darle la vacuna a cualquier turista? En cuanto se enteren de esto, son muchas personas las que van a tener problemas muy serios”, manifestó el periodista durante su programa “Buenos vecinos” (Radio 10).

La “avivada”, para el periodista, radica en que, según él, “les dan la vacuna a los no residentes, pero eso no significa que se la den a los turistas”.

A su criterio, los turistas trucharon sus domicilios para poder vacunarse. “Me juego todo a que no quieren darle la vacuna a los turistas, y que estos vivos, como Yanina Latorre, Ana Rosenfeld y su hija, seguro que cuando llenaron el formulario, le pusieron un domicilio de ahí; yo estoy seguro de que Rosenfeld pone el domicilio de la hija en Miami”.

No conforme con sus críticas al tema del día, el periodista cuestionó: “¿Qué dirían ellas si mañana los extranjeros vienen a vacunarse antes que los argentinos? Ellos son los primeros que critican cuando un extranjero se atiende en un hospital público”.

Para Duggan, los argentinos que se fueron o están por ir a vacunar al exterior “tienen un doble discurso tan siniestro, tan nefasto y tan inmoral”. Y ese fue el pie para darle con un caño a Rosenfeld al decir que “lo de la doctora no me extraña, la peor vergüenza de un abogado es que el tribunal de ética te quite la matrícula, no hay peor vergüenza; con eso ella debería mandarse a guardar, y no solo no lo hace sino que sale a contar esta frivolidad. Nadie le pregunta por su condena, es gravísimo. Y ahí está, impune, contando la avivada de darse la vacuna en Miami. Es una cosa de locos”, cerró, durísimo.

Rosenfeld, que viajó con su marido para pasar las fiestas en la casa de su hija, y a conocer a su cuarto nieto que nació con su madre siendo positiva en COVID-19, había dicho que “si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en la Argentina, lo hubiera hecho’’.

Según reveló, se colocó la primera dosis de la vacuna del laboratorio Moderna el 2 de enero en Miami, luego de que su hija sacara un turno para ella y su marido, aprovechando que en Estados Unidos la vacunación contra el COVID-19 es gratuita para mayores de 65 años y no se necesita ser residente.

“Acá no hay ningún beneficiado. Stefi -su hija- tuvo suerte porque entró a la página a las 8 de la mañana, consiguió el turno y a las 8:05 ya se habían agotado”, admitió Rosenfeld que tuvo que viajar 500 km hasta llegar al centro de vacunación que le fue otorgado, ubicado en Tampa.

Según dijo, nunca se bajaron del auto: el centro vacunatorio estaba ubicado en un gran predio en el que había que ir siguiendo las flechas indicativas, todo muy organizado. “En todo momento estás escoltado por médicos y militares que custodian el recorrido”, manifestó la letrada.

“Dicen que fui una de las primeras argentinas en aplicársela. Estoy tranquila y emocionada. De todas maneras hay que cuidarse y no relajarse”, agregó Rosenfeld que deberá darse la segunda dosis entre el 30 de enero y el 2 de febrero.

Como contamos en nuestra edición de ayer, otra de las que aprovechó su paso por Miami para darse la vacuna fue Dora Caamaño, la madre de Yanina Latorre.

En el caso de Dora, el vacunatorio fue en el estacionamiento del Hard Rock Stadium, también desde el auto. A ella, a diferencia de Rosenfeld, le aplicaron la Pfizer. “Estoy emocionada”, dijo la polémica panelista y agregó que “le salvamos la vida a Dora”.

Indignada por las críticas de Duggan, a quien se sumó Jorge Rial con punzantes tuits, Latorre le contestó: “Este chiquito Pablo Duggan dice que soy ilegal e inmoral. Pobre, para mí que está mal de la cabeza. Yo laburé con él y un día se volvió ultra K, no sé quién le lavó el cerebro. Qué poco responsable que un tipo que es comunicador social me trate de ilegal e inmoral. ¿Cuál es la parte inmoral de vacunar a mi mamá de 80 años? ¿Cuál es la parte de la ilegalidad si lo hice en un link, con el gobierno americano, con el pasaporte de mi madre?”.

MÁS CASOS Y DESCONTENTO

Según informó Clarín, son varios los argentinos que sacaron y esperan la fecha para vacunarse en Miami. Hay famosos y no famosos. En sus testimonios, citaron a un empresario sanjuanino que aseguró: “Yo tengo tres amigos empresarios, de mucho perfil bajo, temerosos y egocéntricos, que decidieron ir a Estados Unidos a vacunarse porque desconfían de la vacuna rusa y del gobierno populista, al que califican como el virus más grave de la Argentina”.

Y lo que alertaba Duggan, sobre el descontento de los residentes que no logran conseguir un turno para vacunarse, cuando los turistas sí lo han conseguido, comenzó a pasar.

Ayer, por caso, Infobae publicó el testimonio de Mario Rodríguez, un argentino nacionalizado estadounidense que lleva más de 20 años viviendo en Miami y que, con 79 años y siendo paciente oncológico, aún no tuvo suerte. “Llevo dos semanas intentando conseguir un turno y no lo logro. Las líneas telefónicas están colapsadas, en la página de internet los turnos se agotan en menos de dos horas y para alguien de mi edad se está haciendo muy difícil conseguir la primera dosis”, manifestó.

Y hasta el alcalde de Miami, Francis Suárez, se refirió a esta situación: “Las vacunas de Miami deberían ser para los miamenses. Me parece indignante que nuestros abuelos tengan que esperar. Pero no estoy seguro de que legalmente podamos hacer algo para que esto cambie”.

En Miami, el 20% de la población es mayor de 65 años.