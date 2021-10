Asesinato en Puente de Fierro: una fiesta se saldó con peleas y tragedia

Es ciertamente poco lo que se sabe del homicidio ocurrido en las últimas horas en La Plata, que hizo trepar a 20 el número de personas asesinadas en la Región en lo que va del año: se sabe que la víctima es un hombre de aproximadamente 30 años, al que varios más golpearon hasta matarlo; que lo dejaron abandonado en un terreno baldío de Puente de Fierro. Y hay indicios fuertes de que el incidente estaría directamente relacionado con una fiesta que se hizo en una casa situada a un par de cuadras de donde encontraron el cuerpo, confirmaron fuentes oficiales.

La otra certeza tiene que ver con el horario en que ocurrió el ataque, minutos antes de las 5 de la mañana, que fue la hora en que una vecina de 86 entre 28 y 29 llamó al 911 para denunciar que en un terreno de esa cuadra habían “ingresado varios sujetos, que se estaban peleando y uno de ellos había quedado en el fondo, lastimado”, dijo una fuente con acceso a la causa.

Los policías del Comando de Patrullas que se acercaron al lugar verificaron que la testigo no mentía ni exageraba: tendido sobre la tierra y algunos mechones de pasto yacía un hombre malherido. Apenas respiraba y perdía sangre de las múltiples heridas que estaban a la vista, entre ellas un orificio a la altura de la ingle que “parecía un impacto de arma de fuego”, pero resultó ser un corte profundo que le perforó la arteria femoral.

La ambulancia del Same que convocaron los policías no tardó en llegar, aunque los médicos no pudieron hacer otra cosa que certificar la muerte de la víctima. ¿El nombre? Hasta anoche seguía siendo un misterio.

“No tenía documentos, tarjetas, ni celular. Lo que sabemos es que parece joven, de alrededor de 30 años”, refirió un investigador. La autopsia realizada a la tarde estableció como causales de muerte la hemorragia causada por el corte en la femoral y los múltiples golpes en la cabeza.

Casi en simultáneo, personal de la comisaría Octava que ya trabajaba en la escena del crimen supo que varios hombres acababan de ingresar con heridas en la guardia del hospital San Martín, después de p protagonizar un accidente de tránsito que involucró a una moto y a un auto en 30 y 86.

“Aparentemente, todos estaban en una fiesta que se hizo a un par de cuadras, en Puente de Fierro”, relató un pesquisa, “los de la moto salieron a comprar alcohol y cuando volvían chocaron con los de un Peugeot 504.”

No queda claro si se lesionaron por el impacto o por la trifulca en la que se enredaron después, pero lo cierto es que algunos terminaron en el Policlínico y cuatro en la comisaría Octava.

Estos incidentes no tendrían ninguna relación con el asesinato, excepto por la cercanía en hora y lugar y el hecho de que todos los involucrados habrían estado en la misma fiesta, que “no paró en ningún momento”, aclaró la misma fuente.

Los policías intentaron obtener información entre los vecinos, pero “todos se mostraron renuentes y hasta hostiles”, aseguraron desde la fuerza. Tampoco tuvieron suerte con las cámaras de seguridad: en la zona no hay. Instruye la UFI 3. Investiga DDI.