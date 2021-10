Lujos, chantas y prejuicios: ¿Qué pasó con L-Gante?

Otra jornada movidita para L-Gante, el cultor de la cumbia 420 que se ha vuelto casi un fetiche para los medios tradicionales: genera likes y reproducciones, atrae al público joven, pero en muchos lugares lo miran con la fascinación de lo exótico o, peor, con el horror de lo otro.

Algo de todo eso se mezcló ayer, cuando se armó lío por un show suspendido en Venado Tuerto: los organizadores del recital alegaron que se cancelaba “por requerimientos de materiales enviados por el artista el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado”. Entre los pedidos publicados estaban una Play 5, un LED de 55 pulgadas y algunas cosas para tomar.

Muchos se horrorizaron por los pedidos supuestamente de divo del joven Elián Ángel Valenzuela, lo que abrió el debate en la tuitósfera: ¿eran tan extravagantes los pedidos de L-Gante o en realidad lo que reflejaba el rechazo a sus pedidos, bastante comunes para cualquier artista de convocatoria, era el prejuicio de quienes los rechazaban, imaginando para Elián, por su procedencia social, deseos más humildes?

El artista negó todo, de todas maneras: mostró su intimidad en el camarín en Instagram, un camarín que lejos del lujo asiático tenía fruta y golosinas, gaseosas y nada más. L-Gante mostró, además, que estaba por cenar un plato de fideos con tuco. Pero más allá de lo que hubiera en su camarín, que poco importa, L-Gante denunció que las acusaciones de la organización eran “chamu”, chamuyo, una mentira con fines espurios.

¿Qué pasó? En Facebook L-Gante realizó un fuerte descargo, desmintiendo las acusaciones de la organización del show de Venado Tuerto: “Gente, eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo”, dijo y para desmantelar la mentira, argumentó: “Una, que yo no escabio y otra que no juego a la Play cuando estoy trabajando. Corrrrrrta. PEDAZO DE GARC@ ya te vas a poner el moño”.