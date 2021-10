Adoptar es construir Familia: cómo son los procesos de adopción en la Provincia y qué requisitos hay que cumplir

“Adoptar es construir Familia” es una campaña impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En coincidencia con el Día de la Madre/Día de la Familia, se busca concientizar sobre los procesos de guarda con fines de adopción en territorio bonaerense.

Esta campaña comenzó a resonar cuando los equipos de fútbol nacional presentaron un banner informativo antes de iniciar los partidos de la Primera División. La consigna principal busca informar sobre las distintas formas de ser familia y a su vez, incentivar a quienes estén pensando en la adopción.

Por esto mismo, el jueves 21 de octubre desde las 16hs se dará una charla informativa por medio del canal de YouTube de la Suprema Corte (SCBA) y de forma gratuita. Allí, los interesados podrán sacarse todas las dudas y acercarse un poco a lo que son los procesos de adopción en Buenos Aires.

Requisitos, dudas y mitos

Claudia Portillo, titular del Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción habló con diario El Día para eliminar del inconsciente colectivo todos esos mitos y dudas que rodean a los procesos adoptivos. En primer término, remarcó que los aspirantes pueden realizar la solicitud de forma gratuita y sin necesidad de tener un abogado.

Para anotarse en el registro, los interesados deben tener más de 25 años. No es necesario que sean propietarios o trabajo en relación de dependencia, sólo deberán demostrar un ingreso mínimo. Otro punto a destacar es que, en caso de adoptar hermanos, no es imprescindible contar con una habitación para cada uno de ellos.

Lo más importante es que puedan demostrar capacidades parentales adoptivas. Cada una de las condiciones a cumplir constan en el Código Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que se puede consultar en el sitio oficial (www.scba.gov.ar/adopcion).

El primer paso para comenzar con esta etapa de adopción es realizar la inscripción de forma online, sencilla y gratuita a través del portal de SCBA. Una vez finalizado este paso, deberán dirigirse al Juzgado Familiar más cercano con la inscripción virtual impresa o el código de barra. Este segundo paso se puede realizar al día siguiente.

Allí se les dará turno para realizar una evaluación psicológica y social y para solicitar un pedido de antecedentes penales. Las evaluaciones se hacen en conjunto con un equipo de psicólogos y trabajadores sociales. Los aspirantes tendrán que presentar un proyecto adoptivo, donde detallarán para cuántos y qué niños quieren adoptar.

Un detalle a destacar es que los antecedentes penales no son excluyentes. Claudia Portillo detalla que “si una persona tiene un antecedente penal por un accidente vial donde perdió la vida una persona, no quedará excluida”. Esto quiere decir que se evaluará cada caso y, por consiguiente, quienes tengan antecedentes de violencia y delitos de gravedad no serán aptos.

Todas las conformaciones familiares son aceptadas puesto que cada niño elige la misma basado en sus vivencias. “Lo más importante es recordar que en la adopción, el centro es el niño”, aclara Portillo. Las evaluaciones constatarán si los inscriptos cuentan con la paciencia, empatía y voluntad de sumar sin restar a los menores.

Una vez realizados estos pasos, las personas inscriptas encaran la segunda etapa: convocatoria a un niño en puntual, que coincida con sus solicitudes y que a su vez cuenten con las necesidades solicitadas por los menores.

En este punto se considera que se puede ayudar mucho al proceso con un curso de cuatro semanas, en un encuentro mensual todos los primeros viernes del mes. Se concreta de forma virtual y habrá charlas de padres adoptivos para contar cómo fue el proceso, sus vivencias, experiencias y todos esos datos enriquecedores para la experiencia que las leyes no contemplan.

Claudia Portillo comenta que los inscriptos, una vez considerados aptos, pasan a formar parte de la Red Federal de adopciones (DNRUA) si así lo quisieran, para poder ser llamados desde otras provincias. El mayor problema con el que se topan es que el 50% de las solicitudes buscan niños menores de 2 años, sin hermanos o sin discapacidades.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse por la página oficial, por mail al regcentraladopcion@scba.gov.ar o telefónicamente al (0221) 410-4400 internos 56030/ 56031 / 56035 / 56036 / 56037 /42897 / 44650.