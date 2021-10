Hallan nueva subvariante de Covid que sería la más contagiosa de todas

Científicos del Reino Unido detectaron una nueva subvariante Delta AY.4.2 de Covid que sería, según sus estudios, la más contagiosa desde que comenzó la pandemia.

El director de la Iniciativa de Genómica Covid-19 en el Instituto Wellcome Sanger en Cambridge, Jeffrey Barrett, y el director del Instituto de Genética del University College de Londres,Francois Balloux, señalaron que AY.4.2 parecía ser de 10% a 15% más transmisible que la variante Delta original, que ha llegado a dominar los casos de Covid en todo el mundo.

Si se confirma la evidencia preliminar, AY.4.2 puede ser la cepa de coronavirus más infecciosa desde que comenzó la pandemia, dijo Balloux. "Pero tenemos que tener cuidado en esta etapa", agregó. "Gran Bretaña es el único país en el que ha despegado de esta manera y todavía no descarto que su crecimiento sea un evento demográfico fortuito".

AY.4.2 "es probable que se eleve al rango de variante bajo investigación' ", dijo Balloux, momento en el cual la Organización Mundial de la Salud le asignaría una letra griega bajo su sistema de nombres.

AY.4.2 es uno de los 45 sublinajes descendientes de Delta que se han registrado en todo el mundo. Lleva dos mutaciones características en el pico de la proteína con la que el virus infecta las células humanas, llamadas Y145H y A222V.

Ambas mutaciones se han registrado individualmente en linajes anteriores de coronavirus, aunque no en "variantes de preocupación", dijo Balloux, y no está claro por qué podrían hacer que Delta sea más infecciosa. "No son candidatos obvios para un escape inmunológico, una mayor transmisibilidad o una mayor virulencia", dijo.

El profesor de microbiología clínica en la Universidad de Cambridge, Ravi Gupta, dijo que era difícil predecir el efecto de las mutaciones individuales en el comportamiento viral porque afectan la forma y el comportamiento del pico de la proteína de una manera que los científicos aún no comprenden. "No sabemos realmente cómo la propia variante Delta está logrando una infectividad tan alta", dijo.

La variante Alpha que se propagó rápidamente por el Reino Unido el año pasado fue aproximadamente un 50% más transmisible que el virus original de Wuhan, y la variante Delta agregó un 60% adicional más o menos por encima de Alpha. AY.4.2 no agregará transmisibilidad en nada como esa escala, dijo Gupta.

Algunos comentaristas en Estados Unidos vinculan la aparición de AY.4.2 con los niveles muy altos de casos de Covid, hospitalizaciones y muertes en el Reino Unido, muy por encima de los registrados en otras partes de Europa occidental.

El Reino Unido anunció el lunes un total diario de 49.156 nuevos casos positivos de Covid, el número más alto desde julio. El promedio de los últimos siete días fue un 16% más alto que la semana anterior.

"Obviamente, vigilaremos de cerca los casos", dijo el portavoz del primer ministro. "Siempre supimos que los próximos meses serían desafiantes. El programa de vacunación seguirá siendo nuestra primera línea de defensa, junto con nuevos tratamientos, pruebas y consejos de salud pública".