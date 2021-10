Cruces, reclamos y tensión por el conflicto en la Patagonia

“La carta del Presidente es un quiebre institucional muy fuerte”

El conflicto desatado en la Patagonia, a partir de una serie de ataques incendiarios contra propiedades atribuidos a grupos violentos que se autoproclaman mapuches y reclaman la devolución de tierras ancestrales, sigue dando que hablar. Y a las críticas de funcionarios de esa región contra el Gobierno, también se sumó la postura contraria al Ejecutivo del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien aseguró que es una obligación enviar tropas para impedir nuevos desmanes. Mientras que su par de Nación, Aníbal Fernández afirmó que se “está patrullando toda la zona” en cuestión.

Ecos de la carta

La carta que el presidente Alberto Fernández le envió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, desató un nuevo enfrentamiento entre ambas administraciones. Porque mientras desde esa provincia acusaron a la Nación por inacción ante la escalada de violencia, desde la Rosada aseguran que “no es función del Gobierno brindar más seguridad en la región”.

En ese contexto, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, advirtió: “La carta del Presidente es un quiebre institucional muy fuerte. La presencia del Estado nacional es muy importante para la situación que vivimos acá”.

Gennuso dijo que los responsables de los ataques, como en el caso de El Bolsón, son grupos minoritarios por lo que el problema no es de difícil solución si es tomado seriamente. “No es tan grave el problema si se lo aborda. Venimos reclamando que no se está abordando el problema en términos de gobierno nacional. De acciones concretas y del diálogo que tiene que hacer”, explicó en Radio Continental.

“El gobierno nacional ha declamado que vienen por la vía del diálogo pero yo no veo que estén dialogando. No es un hecho que haya cientos de personas, es un grupito muy minúsculo”, agregó.

“El Estado nacional no hace nada por nosotros, nos deja solos y es un quiebre institucional muy fuerte. El ciudadano tiene que sentir que el Gobierno te cuida. Esto puede llevar a que la gente quiera hacer justicia por sí misma. Me parece que la carta es muy grave. Nosotros vemos que las fuerzas nacionales van a otros lugares”, afirmó al referirse a la presencia de la Policía Federal en Rosario o el conurbano bonaerense.

Diferencias

Por su parte, Berni volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada en torno al conflicto con los supuestos mapuches en el sur.

“Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro... Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que dudarlo. Es una obligación enviar tropas”, sostuvo Berni.

El ministro dijo que no tiene dudas de que el Estado debe “poner todo el esfuerzo” para “terminar con este tipo de acciones”, al tiempo que recordó que cuando fue Secretario de Seguridad en la presidencia de Cristina Kirchner enfrentó el inicio de esta ola de violencias. Al respecto dijo que “me fui a Bariloche, me comprometí a trabajar, hubo varias detenciones y no tuvimos más problemas”.

“Se está patrullando”

Mientras, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, consignó que efectivos de Gendarmería se encontraban “patrullando toda la zona” en conflicto de El Bolsón, y reafirmó que se trata de una actuación “solidaria con una provincia, en el marco de un sistema federal de gobierno”.

“En este momento se está patrullando toda la zona con Gendarmería solidariamente con una provincia en el marco de un sistema federal de gobierno”, sostuvo el ministro en declaraciones formuladas a la radio AM750, en referencia a la actuación del personal de esa fuerza luego del redespliegue dispuesto para reforzar la seguridad tras el pedido realizado por la provincia luego de un incendio ocurrido durante la madrugada del martes en el Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón, y con el objetivo de prevenir posibles nuevos conflictos.

En este sentido, el titular de la cartera de Seguridad reiteró que “solidariamente” el Estado nacional reforzó la seguridad en esa zona y agregó: “La gobernadora (Arabela Carreras) dijo que era obligación del Estado Nacional y no es así”.

Sostuvo que la carta que remitió el Presidente a la mandataria provincial, Arabela Carreras, fue “en respuesta” a lo que la gobernadora le había enviado por escrito, reclamando la presencia de fuerzas federales.

“Está contestando a la gobernadora lo que ella le mandó por escrito, pero es su responsabilidad la seguridad en la provincia de Río Negro, conforme la Constitución”, subrayó Aníbal Fernández.

El turismo

El conflicto, además, genera gran preocupación entre los operadores turísticos de la zona, que temen que muchas personas puedan optar por cambiar de destino y hasta cancelar reservas para evitar verse envueltas en esta situación.

“Por ahora no se cayeron las reservas y el programa del Pre Viaje motorizó al turismo para el verano pero si continúan los conflictos con los mapuches de Villa Mascardi y otras zonas aledañas tememos que haya un impacto negativo en el turismo”, expresó a El Cronista Néstor Donoya, presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro.

Belén García Bertone, de la Cámara de Turismo de Bariloche, advirtió: “Necesitamos un Estado presente que detenga a estos grupos violentos. El gesto del presidente nos sorprendió porque la gente de aquí necesita un mensaje de protección para la Patagonia ante estas agrupaciones vandálicas. Sería una lástima que después de dos años de parálisis por la pandemia el turismo se vea afectado por estos grupos. Necesitamos un tratamiento urgente del tema”.

Por su parte, Carolina Galván, presidenta de la Cámara de los Productores de Añelo, expresó que “el control de tierras por parte de grupos que pertenecen a la Confederación Mapuche afecta severamente la zona petrolera porque ocupan accesos a pozos y a una planta de tratamiento de agua para el fracking destinado a extraer crudo”.