La internación domiciliaria de Diego “fue una idiotez”

El abogado Matías Morla, representante y apoderado de Diego Armando Maradona, dijo ayer que para él fue “una idiotez” que el “Diez” fuera trasladado de la Clínica Olivos, donde fue sometido a una neurocirugía, a la casa del partido bonaerense Tigre en la que finalmente murió el 25 de noviembre del año pasado, y aseguró que esa fue una decisión de la familia y de la que no participó.

“No estuve de acuerdo en la casa. Le digo lo que me dijeron. Que le empezaron a mostrar casas y que la eligieron Diego y Giannina, creo. No estoy seguro si Giannina, pero Diego seguro. Yo lo que hice fue sacar plata para pagar. Fue una idiotez esa casa vacía. Con esa plata había que poner tres médicos y él estaría vivo”, declaró el letrado en su testimonial de 20 páginas.

Morla recordó que Maradona cuando vivía en Dubai “tenía trato de presidente”, pero que “ése claramente no era el trato que tenía ahí, en Tigre”.

“Los motivos tenían que ver con su estado de salud. Diego, en esa casa, no se hubiera quedado ni diez segundos. No por la casa en sí, sino por la calidad de vida que llevaba (…) De hecho, no era ni una habitación en donde dormía”, indicó.

Consultado por los fiscales acerca de si participó o tuvo alguna incidencia en la decisión en el traslado de Maradona a Tigre, el testigo respondió: “Me llamó el director de la clínica, me dijo que había hablado con las hijas, y que ellas le dijeron que yo era un problema, que a iba a obstaculizar la decisión del egreso, pero yo le dije que no era el Conde Drácula. Lo mejor para Diego, dije, era lo que dijeran los médicos.”

Luego, Morla recordó que la última vez que lo vio a Maradona fue el 16 de noviembre en Tigre y que en esa oportunidad notó que Diego usó una voz “como muy aguda, con intermitencias”, “rara” y que “no era la voz de él”.