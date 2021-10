Grabois habló de la fortuna de los Kirchner y luego pidió disculpas

El dirigente social Juan Grabois dijo en una entrevista radial que “le hace ruido” la fortuna de la familia Kirchner y más tarde salió a decir, con críticas a los medios, que lo malinterpretaron y le pidió disculpas a Cristina Kirchner y sus hijos.

El dirigente allegado al papa Francisco, también aseguró en el reportaje que la Vicepresidenta y sus hijos desarrollan “los usos y costumbres de la burguesía argentina”.

“A mí

me hace ruido, a la base no”, dijo sobre el patrimonio de los Kirchner y agregó que la “regeneración de la política” necesita de “un voto, no de pobreza, pero sí de simplicidad de vida”.

“No pienso que esté mal tener un patrimonio importante, pero los políticos que se admiran como (Angela) Merkel y(Joe) Biden tienen patrimonios superiores a los de Argentina y nadie los investiga demasiado”, agregó.

Más tarde llegó su aclaración por Twitter y un portal oficialista: “Hoy quise dar mi opinión sobre tres puntos: deuda externa, control de precios y situación de los pueblos originarios. Sin embargo, nada de eso quedó reflejado en principales portales. Sólo una cosa publicaron: la respuesta, torpe e imprudente, a la pregunta de un columnista. En tres casos, entrecomillando una frase que no dije. Como sea, mi respuesta se usó para dañar a Cristina y Máximo Kirchner. Me disculpo con ellos”, explicó.

Insistió en que “cualquier desigualdad me hace ruido. Por eso milito. Me hacen ruido mis propios privilegios. Me hace ruido este sistema. Me hace mucho ruido la mala leche de la prensa”.

“Hace dos meses no hago declaraciones públicas porque el sistema mediático (casi) siempre te caga. No te deja trasmitir lo que querés trasmitir y te hace decir lo que no querés decir”, agregó el dirigente social. Y remató: “Como sea, mi respuesta se usó para dañar -otra vez sopa- a Cristina y Máximo Kirchner. Me disculpo con ellos y con todos los compañeros de nuestro campo político-social.”

Finalmente dijo que con “Cristina y Máximo tengo mis diferencias tal vez porque nosotros creemos en una perspectiva poscapitalista y antiextractivista. Más allá de todo eso, siempre defendí su integridad humana y lealtad política a la causa de nuestro pueblo y de la patria grande”.