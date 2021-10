Messi fue reemplazado por "precaución" en la victoria del PSG sobre el Lille

Lionel Messi fue reemplazado por precaución en el entretiempo del partido que esta tarde su equipo, Paris Saint-Germain, con un gol de Ángel Di María, le ganó dificultosamente 2 a 1 al Lille, y generó preocupación a dos semanas de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en las que Argentina enfrentará a Uruguay y a Brasil.



Messi arrastraba molestias musculares y por esa razón este jueves no concurrió a entrenar. En el encuentro disputado hoy en el Parque de los Príncipes se lo vio tocarse la pierna derecha durante el primer tiempo.



Al finalizar el encuentro, Pochettino le bajo los decibeles al tema, al señalar que "luego de charlar con el servicio medico y por precaución, decidimos que Leo no jugará el segundo tiempo porque sentía una molestia, fue para que no pase a mayores".



Unos minutos antes, Ángel Di María aclaró a la prensa que la salida de Messi fue “por precaución, ya que sintió un dolor muscular, pero fue por precaución”.



La salida de Messi se sumó a que el francés Kylian Mbappé vio el partido desde las gradas y se duda sobre sus presencias el próximo miércoles 3 por la Champions League ante el RB Leipzig, en Alemania.



En el primer tiempo se vio a un PSG confundido que no generó acciones frente al arco del Lille, que se puso rápidamente en ventaja con gol del canadiense Jonathan David. Pero la noticia más sorpresiva se dio al reanudarse el partido, cuando Pochettino resolvió el ingreso de Mauro Icardi por Messi.



El PSG presionó y a los 29 minutos Marquinhos logró el empate luego de un muy buen desborde del rosarino Ángel Di María, quien se lució minutos después en una pared con Neymar que termino con un golazo del ex Rosario Central.



Di María le dio también un susto al cuerpo técnico de la selección argentina cuando fue muy mal abajo y Reinildo Mendava del Lille lo pisó en una pierna con todo su peso. Pochettino dispuso el ingreso de Ander Herrera por el rosarino, a quien luego de la atención médica se lo vio salir caminando sin tantos problemas.



La fecha 12 de la Ligue 1 continuará de la siguiente manera:



Sábado 30/10: Metz - Saint-Etienne; O. Lyon - Lens y Angers - Niza.



Domingo 31/10: Girondins Burdeos - Reims; Montpellier - Nantes; Estrasburgo - Lorient; Troyes - Rennes; Brest - Monaco y Clermont - O. Marsella.



= Posiciones =



PSG 31 puntos; Lens 21; Niza 20; Marsella 19; Stade Rennais 18; Angers, Monaco y Nantes 17; Lyon 16; Lorient y Lille 15; Estrasburgo 14, Montpellier y Clemont 13; Troyes 12; Reims 11; Girondins Burdeos 9; Metz y Brest 6; Saint Etienne 5.