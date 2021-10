Tras la audiencia fallida citan a Macri para que declare el 3 de noviembre

Tras numerosas idas y vueltas, el expresidente Mauricio Macri deberá declarar ante la justicia el 3 de noviembre como sospechoso de ser responsable del presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, luego de que fue relevado de la obligación de guardar confidencialidad sobre asuntos de inteligencia nacional.

El juez federal Martín Bava firmó ayer la orden para que Macri se presente en el juzgado de la ciudad de Dolores, tras la fallida audiencia de la víspera, de la que el exmandatario de retiró sin declarar porque no había sido librado de su deber de guardar silencio sobre temas de inteligencia.

La defensa del exmandatario atribuyó el error al juez, quien tras suspender la convocatoria solicitó al presidente Alberto Fernández esa dispensa para su antecesor en el poder, la cual fue publicada en el Boletín Oficial.

El juez considera a Macri sospechoso de haber ordenado el espionaje ilegal de los familiares de los 44 tripulantes que fallecieron en el hundimiento del ARA San Juan hace casi cuatro años, a partir de una denuncia presentada a fines de 2020 por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El decreto presidencial que libra a Macri de guardar silencio sobre temas sensibles argumentó que se busca “posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales”.

De concretarse, será la primera indagatoria para Macri, hoy referente del ala más dura de la oposición, luego de haber dejado la presidencia.

Procesos

En 2010, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo procesado varios años en otra causa por supuesto espionaje ilegal, pero tras llegar a la presidencia un juez lo sobreseyó al considerar que no había pruebas, lo que fue ratificado en una segunda instancia judicial.

Esta es la cuarta convocatoria del juez Bava al exgobernante luego de que se frustrara la del jueves y otras dos anteriores; una porque Macri estaba de viaje en el exterior y otra que fue postergada porque el expresidente intentó apartar sin éxito al magistrado de la causa, al considerar que no actuaba con imparcialidad.

La postura

Macri sostiene su inocencia y señala que el juez actúa bajo motivaciones políticas en medio de la campaña electoral para las legislativas del 14 de noviembre, en las que la coalición oficialista intentará revertir la derrota sufrida en las primarias abiertas de septiembre -en las que fueron elegidos los candidatos a diputados y senadores- frente al espacio político que tiene entre sus referentes al exmandatario.

En el marco de la causa, el juez ha procesado sin prisión preventiva a Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani, extitular de la AFI y la segunda a cargo de esa institución durante el gobierno de Macri, respectivamente.

Según los abogados de los familiares de los tripulantes, los actos ilegales de espionaje están probados y el juez busca determinar si el exmandatario fue responsable de los mismos.

Los elementos contenidos en el expediente son informes y fotografías recolectados sin autorización judicial, hallados en la delegación de la AFI en Mar del Plata.

Algunos de los seguimientos no autorizados fueron realizados a participantes de manifestaciones celebradas en dicha ciudad, donde se volcaban los reclamos por la desaparición de la nave.

“Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta la elección”

Tras conocerse la nueva citación para que comparezca ante la Justicia, Macri hizo fuertes declaraciones y apuntó directo contra la oposición.

“Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta el resultado electoral”, dijo el expresidente. Y aseguró que, luego de los comicios del 14 de noviembre, “se profundizará la crisis, los problemas crecerán en un país sin rumbo, sin plan, con inflación”.

“Esto es claramente un accionar que delata lo intempestivo que es parte de una campaña electoral. Creen que procesarme va a cambiar en algo el resultado electoral y la decisión que tienen los argentinos de poner un límite al atropello. No hay miedo porque lo que le puedan generar hoy a los argentinos porque están abrazando la dignidad y el coraje como nunca antes”, afirmó Macri en una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Por supuesto que el miércoles iré a la indagatoria. Por la incompetencia del juez voy a tener que volver a viajar Dolores, perder todo un día de trabajo, para decirle lo que toda la gente sabe: yo no espié a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal, mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal, no usé ningún dinero público para hacer una actividad ilícita, jamás tuve documentación sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de ningún otro buque”, dijo Macri.

