A la Justicia para operarse la cadera a través de IOMA

Eunice Margarita Julierac tiene 73 años y la necesidad de operarse de su cadera. Para concretar la operación tuvo que recurrir a la Justicia porque el Instituto Obra Médico Asistencial no permite que el profesional que la atienda pueda ordenar su internación, intervenirla y brindarle el tratamiento que necesita la paciente. Ayer hubo una audiencia en el juzgado civil 7 de nuestra ciudad, donde IOMA solicitó otros cinco días hábiles para responder al pedido de amparo que hizo el letrado que la representa.

“Hay dos pericias oficiales que marcan la necesidad de que se realice la operación, pero desde el IOMA insisten con el conflicto de los profesionales traumatólogos que se desempadronaron a fines de 2020 y no permiten que se lleve a cabo la intervención quirúrgica”, dijo Francisco Ottino, abogado de la paciente que atraviesa sus días con un intenso y creciente dolor y prácticamente sin movilidad.

La mujer se movilizó ayer hasta el juzgado 7 en el que se realizó la audiencia, pero para su sorpresa, la autoridad judicial no le permitió formar parte de la audiencia que sólo contó con los abogados de ambas partes.

“Nadie quiere hacer una cirugía experimental, ningún invento. Sólo realizar una intervención quirúrgica de rutina”, sostuvo Ottino ante este diario.

El profesional remarcó que esta decisión se posterga, en perjuicio del bienestar de la paciente y afiliada de IOMA, en un contexto judicial en el que un fallo ordenó que los traumatólogos pueden ejercer su trabajo con los afiliados de la obra social bonaerense.

La Justicia civil de La Plata habilitó a un grupo de médicos traumatólogos (la mayoría del total matriculado en La Plata) desempadronados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a recetar, prescribir tratamientos, prótesis, internar pacientes afiliados de la obra social, es decir un trato igualitario con idéntica cobertura y contralor respecto de las prescripciones de sus colegas empadronados.

El amparo de la afiliada del IOMA fue presentado el 21 de septiembre pasado

En la resolución de la jueza Silvina Cairo, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 10 de La Plata, se señala que los profesionales podrán cobrar de manera particular sus honorarios. Esta decisión judicial fue apelada por el Instituto.

El conflicto entre los traumatólogos y el IOMA se inició a fines de 2020 cuando la mayoría de los profesionales de la Asociación de Ortopedistas y Traumatólogos de La Plata (APOT) resolvieron desvincularse del Instituto por dos razones: disconformidad con el convenio que firmaron la obra social con la Agremiación Médica Platense (AMP) y la “falta de actualización de los honorarios del sector”.

En la APOT renunció cerca del 90 por ciento de los traumatólogos de La Plata quienes decidieron desempadronarse ante la falta de incorporación del nuevo Nomenclador Único Nacional (NUN) en el nuevo convenio firmado entre IOMA y la AMP.

Los profesionales manifestaron que en consecuencia, varias instituciones sanatoriales habían suspendido todo tipo de prácticas médicas y quirúrgicas de los traumatólogos, esgrimiendo como excusa que IOMA no pagaría los gastos de internación, aún si el paciente decidiera abonar los honorarios del profesional de manera particular. También indicaron que desde “ACLIBA 1” se había emitido un comunicado a todas las clínicas privadas de La Plata donde se señalaba que no se aceptará facturación de los derechos de ninguna prescripción realizada por profesionales no incluidos en la Agremiación Médica como prestadores del IOMA. A la vez, la obra social no autorizará ninguna prótesis solicitada por ellos, no pudiendo los establecimientos facturar las internaciones.