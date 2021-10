VIDEO: Quedó presa la acusada de encerrar al bebé en un auto

Le salió muy caro. No arreglarse las uñas como afirman voceros policiales y judiciales, sino “haber dejado a su hijo de un año y medio encerrado casi dos horas en un auto, mientras ella se encontraba en un centro de estética de la calle 43 entre 19 y 20”, agregaron las mismas fuentes.

La grave acusación, que se transformó en una causa por “abandono de persona agravado por el vínculo”, terminó con la locutora Eugenia Camejo (39) detenida y a disposición del fiscal Martín Almirón, que ya la indagó, aunque, por consejo de su abogado defensor oficial, la mujer guardó silencio.

El caso provocó gran conmoción en la Ciudad y se hizo viral en las redes sociales.

Camejo, de profesión locutora y, que daría clases en la Facultad de Periodismo de la UNLP, enfrenta la posibilidad de recibir una sanción en los términos del artículo 106 del Código Penal, que establece una pena mínima de 2 años y una máxima de 6 para quien “pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado”.

Ahora, como es la figura agravada por ser la madre de la víctima, el monto de la condena se eleva un tercio en ambos extremos, por disposición del artículo 107. Esto es, una mínima de dos años y ocho meses y una máxima de ocho.

delito excarcelable

Igualmente, advirtió un investigador, como el mínimo de la pena queda aún por debajo de los tres años en la figura agravada, sería excarcelable ante un planteo en ese sentido, si así lo dispone el juez de la causa, en este caso, la doctora Marcela Garmendia.

El nenito, cabe destacar, está bien, ya al cuidado de su padre, quien, de acuerdo al relato de allegados a la pesquisa, está separado de Camejo y declaró en sede judicial no tener nada para decir en contra de su ex como madre, aunque advirtió que no tienen un contacto asiduo.

Como se sabe, el lunes pasado una cámara de seguridad de un comercio cercano la filmó en el momento exacto en que la mujer bajó de un Chevrolet Agile de color beige, dominio MSY-448 y se introdujo en un local justo enfrente de donde había estacionado.

El problema fue cuando, pasado un buen lapso de tiempo, los vecinos empezaron a escuchar el llanto de una criatura.

Al principio a todo el mundo le llamó la atención, pero eran tan insistentes los gritos y quejidos, que alguien salió a la vereda y comprobó que había un chiquito dentro del vehículo.

Como aparentemente no se logró ubicar a sus padres, en medio de una gran sorpresa, tuvieron que llamar a la Policía.

Los primeros en llegar fueron efectivos de la División Motorizada Departamental.

Después varios patrulleros completaron la escena.

Como no pudieron abrir las puertas del rodado, sin romper, no quedó más remedio que hacer estallar una de las ventanillas. “Lo hicimos con sumo cuidado, para no lastimar al nene”, explicó un jefe policial.

Así se pudo rescatar al bebé, quien, de acuerdo a una versión, “se había hecho encima” por la situación vivida y mostraba signos de supuesta deshidratación.

En su cuenta de Twitter, Camejo se presenta como “locutora, periodista especializada en comunicación digital y ganadora de un Martín Fierro de Oro”.

Silvina, la mujer que la atendió en el centro de estética, ayer habló con la prensa y se mostró sorprendida por lo sucedido: “Nunca nos avisó que había dejado al hijo en el auto. Hace un mes que venía al centro para un tratamiento. Solo contó cosas cotidianas del día, que se cortó el pelo, que estaba bien”.

“Cuando bajamos nos encontramos a la Policía y a un vidrio de su auto roto. Pensamos en un caso de inseguridad o un choque. Y ella estaba muy enojada por la ventanilla, pero del nene no dijo nada. El chiquito estaba en un kiosco que tenemos acá al lado, donde lo asistían. La verdad, como mamá, todavía no lo puedo creer”, concluyó sorprendida.