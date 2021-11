Demanda por bebés de embriones equivocados

LOS ÁNGELES

Dos parejas de California dieron a luz a la beba del otro matrimonio después de una confusión en una clínica de fertilidad, y pasaron meses criando hijas que no eran las suyas antes de intercambiarlas, según una demanda interpuesta el lunes en Los Ángeles.

Daphna Cardinale dijo que ella y su esposo, Alexander, sospecharon de inmediato que la hija a la que dieron a luz a finales de 2019 no era suya, porque la bebé tenía una complexión más oscura que la del matrimonio.

Dejaron de lado sus dudas porque se enamoraron de la beba y confiaban en el proceso de fertilización in vitro y en sus médicos, señaló Daphna. Enterarse meses después que ella había estado embarazada con la bebé de otra pareja, y que la otra mujer gestaba a su hija le causó un trauma duradero, declaró.

“Estaba abrumada por los sentimientos de miedo, traición, enojo y desconsuelo”, dijo Daphna durante una conferencia de prensa en la que ella y su esposo anunciaron la demanda. “Se me despojó de la capacidad de llevar a mi propia hija en mi vientre. Nunca tuve la oportunidad de formar un vínculo con ella durante el embarazo, de sentir sus pataditas”.

En su demanda, los Cardinale acusan al California Center for Reproductive Health (CCRH por sus iniciales en inglés) y a su propietario, el doctor Eliran Mor, de mala praxis médica, incumplimiento de contrato, negligencia y fraude. Exigen un juicio con jurado y que se les pague una indemnización no especificada. Desde la clínica aún no hicieron ninguna declaración.

Los otros dos padres involucrados en la supuesta confusión desean permanecer en el anonimato y planean presentar una demanda similar en los próximos días, según el abogado Adam Wolf, quien representa a las dos parejas.

En la demanda se asegura que CCRH implantó por error el embrión de la otra pareja en Daphna y transfirió el embrión de los Cardinale -que se desarrolló a partir de un óvulo de Daphna y el esperma de Alexander- a la otra mujer.

Las bebas nacieron con una semana de diferencia en septiembre de 2019. Las dos parejas criaron sin darse cuenta a la beba que no era su hija durante casi tres meses antes de que las pruebas de ADN confirmaran que los embriones fueron intercambiados, según la denuncia.

Las bebas fueron devueltas a sus verdaderos padres en enero de 2020. (AP)