Pandemia: buscan “recuperar” a más de 5 mil estudiantes en La Plata

Entre los rastros indelebles de la pandemia, está la afectación de la actividad educativa, con los desafíos de la adecuación ante el cierre del aula y uno de los peores efectos: el de las chicas y chicos que dejaron de responder al Zoom, las tareas por envíos de papel, mail o WhatsApp.

Según un informe que dio a conocer el Ministerio de Educación de la Nación, alrededor de 120 mil estudiantes de los niveles Primario y Secundario de la Provincia todavía no volvieron. En contrapartida, se indicó que más de la mitad de los estudiantes de escuelas públicas y privadas que se desvincularon del sistema educativo ya volvieron a clases este año.

Según la presentación oficial, la estadística del programa “Volvé a la Escuela”, indica que de los 278.501 estudiantes que se desvincularon de distintos establecimientos bonaerenses, 158.635 se reincorporaron al sistema educativo. Eso es, un 57% del total, de los cuales 86.962 son alumnos del nivel Primario y 71.673 de la Secundaria.

Del total de reincorporados en territorio bonaerense, el 82% pertenecen a escuelas públicas.

En el desgranamiento distrital, se informó que en La Plata, 5.835 estudiantes de los 11.177 que habían abandonado sus estudios -el 90% concurrían a escuela pública- durante la pandemia volvieron a vincularse con la escuela.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación se indicó que ese segmento de estudiantes no están totalmente desvinculados de la escuela, si no que tienen bajo nivel de participación. Eso indica que faltan seguido o no entregan tareas. Se insistió desde Educación en que siguen siendo parte del sistema. Aunque necesitan consolidar trayectorias.

“A través del Registro Institucional de Trayectorias Educativas, se les informa a las familias y a la Dirección General de Cultura y Educación cómo va evolucionando la trayectoria educativa de cada estudiante”, dijo en ese sentido la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.

La funcionaria detalló que “el 83% de estudiantes en el nivel Primario y Secundario tiene una trayectoria educativa afianzada y vienen al día con los contenidos previstos, el 17% restante se organiza en diferentes situaciones. Hay un 14% que tienen contenidos pendientes de una participación activa, esos tienen que participar en instancias de fortalecimiento de sus aprendizajes, y hay un 3% con los que venimos trabajando para fortalecer la revinculación con la escuela”.

Desde Educación se indicó que desde hace un año se emplea el programa denominado “ATR”, orientado a esa tarea, que además prevé clases a contraturno y los sábados. “Aborda el conjunto de situaciones que son muy heterogéneas. Trata de fortalecer la trayectoria del conjunto de estudiantes en la medida en la que cada uno lo necesita y brinda dispositivos diferentes según la necesidad de cada estudiante”, señaló Vila.

La cartera Nacional tiene su programa, que convocó a entidades comunitarias, provincias, municipios y universidades a desarrollar dispositivos para ir a buscar a los chicos y chicas que dejaron de concurrir a clases.

El informe describe la situación en otras provincias y reveló, a manera de ejemplo, que de los 13.449 estudiantes que abandonaron sus estudios en Córdoba a causa de la pandemia, 12.891 volvieron a las clases, es decir el 95,6%.

Al respecto, el ministro de Educación, Jaime Perczyk dijo que “nuestra responsabilidad y obligación como Estado es que todas y todos estén preparados para el futuro y que recuperen aprendizajes, porque no todos pudieron aprender lo que debieron aprender”, sostuvo y agregó: “Por eso, creamos el programa ‘Volvé a la escuela’, y destinamos recursos y planificamos distintas alternativas como clases a contraturno, los fines de semana, y escuelas de verano”.

Ese instrumento cuenta con una inversión de 5.000 millones de pesos. Tiene como objetivo el regreso a las aulas de los estudiantes que se desvincularon, de cara a un nuevo ciclo lectivo que garantice por lo menos 190 días de clase. También, destinará fondos para refacciones menores en los establecimientos: 3.000 millones de pesos para 14.276 escuelas entre secundarias, técnicas y agrarias.

En Vicente López, de los 1.813 estudiantes que se habían desvinculado durante la pandemia, ( 58% pertenece a la escuela pública), 851 (el 47%) ya cursa nuevamente sus estudios. En Tigre, de los 6.592 alumnos y alumnas que habían abandonado el sistema educativo, 3.731 se revincularon, informó el Ministerio.

En Junín, por ejemplo, 1.323 estudiantes se desvincularon de la escuela durante la pandemia (93% de la escuela pública) y volvieron 657.