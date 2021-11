VIDEO. Alejandro Álvarez: la cara detrás de Mr Mooh, los zapatos con una impronta única en La Plata

José Luis Alejandro Álvarez es un zapatero de los que no se encuentran. Con su emprendimiento, “Mr. Mooh”, llegó a trabajar con Roberto Piazza y ninguno de sus zapatos es igual a otro. Mucho menos hace trabajos comunes.

Este emprendimiento no surgió como una empresa, sino como una necesidad de Alejandro. En sus comienzos, hace doce años, trabajó en eventos, haciendo presentaciones y como bailarín de salsa. “No conseguía los zapatos que me gustaban así que empecé a investigar y hacerlos para mí. La comercialización fue algo al que el camino me fue llevando”, recuerda.

El trabajo lo realiza él desde comienzo a fin. Sus materiales son locales y los que son importados, se consiguen fácilmente en Argentina. Cada tanto le gusta “hacer experimentos”, como los llama, y utilizar elementos que nadie utilizaría como distintas telas, jean, encaje o puntilla.

“Los que me conocen, saben que no me pueden pedir cosas normales, no los trabajo. Yo hago zapatos exclusivos y me baso mucho en la tendencia europea”, detalla el artista. “Mis diseños no son un accesorio, pasan a ser una pieza fundamental en el look de cada cliente”, agrega.

A la hora de empezar el trabajo, se hace en conjunto entre el diseñador y el cliente. Interactúan, lo piensan, lo diagraman según el destino que va a tener -si es un casamiento, un evento importante o laboral-. “Yo hago hincapié en la imagen integral de cada uno tanto en el zapato como en la indumentaria. También hago diseños de vestuarios y trajes para cada uno”, revela Alejandro.

“Esta es mi profesión y mi pasión”

Si de inspiración se trata, él tiene varias. Puede ser una idea del cliente, a veces simplemente los sueña. “Trabajé con Roberto Piazza y es muy inspiradora su personalidad para crear más sofisticadas y con glamour”, comenta al diario El Día.

“Esto es lo que me apasiona y quiero hacer. La pasión nos lleva por caminos que uno desconoce y al meterme en este mundo, jamás hubiese imaginado llegar a esto”, confiesa el artista de los zapatos con una personalidad única.

Alejandro Álvarez, un artista completo

La pandemia lo único que alteró en su vida fue el espacio de trabajo. “De hacerlo en un local alquilado, pase a un taller”, asegura. Dentro de unos años se imagina “evolucionando permanentemente” y con un alcance mayor. La cuarentena hizo que muchas personas dejaran de usar zapatos y, gracias a su inquieta mente, se le ocurrió empezar a hacer zapatillas personalizadas. Sus diseños pueden incluir desde el nombre del cliente hasta imágenes de mascotas, como le han pedido.