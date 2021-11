Entradas para el Lollapalooza 2022: antes de que se agoten, mirá los precios y cómo comprar

Desde las 10hs. de este martes está habilitada la preventa de entradas por día para la edición 2022 del Lollapalooza Argentina, que se realizará entre el 18, 19 y 20 de marzo próximos en el Hipódromo de San Isidro. El festival, que tuvo que suspender sus ediciones 2020 y 2021 por la pandemia, tendrá como principales figuras a Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus y Doja Cat, entre más de cien bandas y solistas.

Los tickets, al valor de $7500, pueden adquirirse en seis cuotas sin interés con tarjeta Santander, y están disponibles exclusivamente a través de la plataforma www.allaccess.com.ar.

En tanto, la producción local aclaró que las entradas compradas antes del anuncio de la reprogramación tendrán validez para las nuevas fechas, mientras que quienes aún no recibieron su correspondiente pulsera para ingresar al predio podrán obtenerlas a partir del 1 de febrero.

El precio de las entradas para el Lollapalooza 2022 es de $10.350 por día, con servicios incluidos.

Lollapalooza 2022: qué hacer si tenía entradas para 2020

Según la organización del festival, todas las entradas que ya fueron adquiridas serán válidas para las nuevas fechas. Aquellas personas que compraron entradas diarias (Día 1, 2 o 3) tendrán la posibilidad de elegir el día al que quieran asistir al festival, solicitando el cambio de ellas a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive, siguiendo el procedimiento.

Line-up día por día

Viernes 18 de marzo:

Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, WOS, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok, Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Perez, Tai Verdes, Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912 Zenon Pereyra, Bianca Lif, Limon.

Sábado 19 de marzo:

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él mató a un policía motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabllo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cardellino, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, wiranda johansen, Lucia Tacchetti, D3FAI.

Domingo 20 de marzo

Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane’s Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi, Alan Gómez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona, Ronpe 99′.

Tarjetas habilitadas

VISA, AMEX y MASTER

Con Tarjeta Santander disfrutalo en 6 cuotas SIN interés durante todo el periodo de venta.

Con tarjetas Santander también podrás abonar en 12, 18 y 24 cuotas CON interés (solo vía web).

Ya podés abonar con tarjetas de otros bancos en 1 pago o en 6, 12, 18 y 24 cuotas CON interés (solo vía web).

Se permite la compra de un máximo de 4 entradas por usuario y operación. En caso de detectar compras que no cumplan con lo establecido, las mismas serán dadas de baja.

POLÍTICA DE MENORES

Niños de hasta 10 años (inclusive) ingresan gratis acompañados por un mayor con entrada.

Los chicos que cumplan 11 años entre el 30 de de marzo de 2020 y el 20 de Marzo de 2022 entran gratis siempre y cuando el mayor responsable haya comprado su/s entrada/s antes del 13 de marzo de 2020, fecha en la cual se anunció la primera reprogramación.

A partir del 1 de febrero de 2022 comenzará la acreditación para el espacio Kidzapalooza.

POLÍTICA DE DISCAPACITADOS

Las personas con discapacidad y su acompañante abonan la entrada de menor valor vigente al momento de efectuada la compra. Para acceder a comprar estas entradas, deberán hacerlo a través de nuestra web o en cualquiera de los puntos de venta.

Todos los accesos están habilitados para el ingreso de personas con discapacidad. Recomendamos el acceso por: Av. Márquez 900, entrada Paddock del Hipódromo.

Dentro del festival, las personas con discapacidad, contarán con plataformas elevadas cercanas a los escenarios para disfrutar del festival.