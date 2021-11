“Asesinato de un ángel”: Todos somos parte de la destrucción (como víctimas o victimarios)

María Virginia Bruno

El musical “Asesinato de un Ángel”, una profunda reflexión sobre el valor de nuestras cosas más preciadas y la facilidad que tenemos para destruirlas, ofrece su última función en el porteño teatro La Mueca, José Antonio Cabrera 4255, este jueves 25 de noviembre a las 20.30.

Con dramaturgia y dirección de Juan Álvarez Prado, música original del autor patagónico Hernán López Sosa y dirección musical de Hernán Matorra, “Asesinato de un ángel” presenta a Boris y Camila, dos jóvenes que se encuentran encerrados en una habitación después de haber matado a Ariel, una criatura divina, un ser que no está diseñado para morir.

Pero, ¿quién es Ariel? En diálogo con EL DIA, el autor aseguró que por ahí no va el asunto. Lo importante es que “cada espectador se descubra a sí mismo y los posibles ángeles que tiene en su vida”.

Los de Álvarez Prado, no habitan mundos “lejanos o etéreos”, mucho menos celestiales. “Mis ángeles habitan la tierra”, dijo, sobre esas personas o momentos valiosos que lo han iluminado. “Durante mucho tiempo perdí conciencia de lo afortunado que soy y hoy creo que encontré un equilibrio entre querer descubrir nuevos ángeles sin descuidar los que tengo”, manifestó, metiéndose, por elevación, en las reflexiones de su obra.

Una obra que “habla de nosotros como seres humanos y de los peligros de la rutina”, algo que terminó de comprender mientras la pandemia lo desafiaba a despabilarse de un plumazo.

“El 2020 nos pegó un cachetazo de realidad, perdimos mucho en muy poco tiempo. Hoy estamos recuperando cosas que creíamos perdidas para siempre, y nuestra obra propone valorarlas”, destacó Álvarez Prado.

Autor de otras obras como “Embarazados Ecografía de una Espera”, “Desde mis Ojos (una zambita cruel)”, “Autorretrato” y “Solo quiero que me Amen”, aseguró que con “Asesinato de un ángel” están llegando a un nuevo estadío artístico.

“Creo que como equipo estamos madurando, cada día más cerca de la honestidad que buscamos y más lejos de cumplir pretensiones ajenas a nuestra expresión”, manifestó el también director de las versiones locales de “RENT”, “Quien retiene a Quien”, “Los Últimos cinco años” y “Murder Ballad”.

“Asesinato de un ángel” marca una nueva colaboración con el compositor patagónico Hernán López Sosa, con quien ya ha compartido varios proyectos.

“Hernán es un hermano de la vida, cada colaboración es un constante descubrimiento de aún más empatía y conexión que el anterior. Vivimos a 1200 km de distancia y es nuestra manera de estar más cerca que viviendo en una misma casa”, resaltó el director.

Pero las flores regresaron, en tanto, López Sosa, desde la Patagonia, donde está radicado, elogió la profesionalidad de su compañero: “Juan es un especialista del género y me da total libertad para trabajar. Desde la primera obra insistió con la naturalidad del lenguaje. Somos argentinos haciendo musicales y contando cosas desde nuestra idiosincrasia. Ese concepto como pilar me resulta valioso para demostrar una identidad. Es la mezcla perfecta de nuestro teatro off y toda la experiencia que Juan trajo formándose en Estados Unidos”.

En relación a la música de “Asesinato de un ángel”, Álvarez Prado destacó su “valor inmenso”, en tanto “las palabras las entendemos desde un punto totalmente racional pero la música se mete dentro nuestro sin ese filtro y nos conecta de una forma mucho mas instintiva con el material”.

En este sentido, el compositor Hernán López Sosa remarcó que “lo que buscamos a hacer en nuestras obras es que las canciones encapsulen un momento específico de la trama, para que se ponga el foco durante unos minutos en un mensaje puntual y tome notoriedad una escena en particular”.

Consultados en relación a qué les gustaría que el público se lleve de esta producción, el director reveló que su intención está en que los espectadores puedan apropiarse del material pero sin tratar de entender o no “al loco del autor”, en tanto “todos somos en algún momento alguno de estos tres personajes. Todos en algún momento formamos parte de la destrucción de algo valioso, como víctimas o victimarios, y lo importante es aprender de ello”.

Por su parte, el compositor se refirió a las múltiples miradas o “capas” que tiene el material que, como todos, terminará de completarse con los espectadores, “según quién y cómo lo mire”. Lo importante, además, según consideró, es que mientras se adentran en esa mirada puedan hacerlo desde un “viaje entretenido”.

“Asesinato de un ángel” está protagonizada por Michel Hersch (Boris), Lujan Blaksley (Camila), Abril Di Yorio (La Testigo) y Tomás Harguinteguy (Juez), pariticipando en ocasiones de reemplazo Juan López Boyadijian y Delfina Viaggio.

El equipo se completa con Melina Lambierto en la producción ejecutiva, escenografía a cargo de Magali Acha, diseño de vestuario Alejandra Robotti, asistencia de dirección de Pilar Iannopollo Martinez y Tomás Messmer.

