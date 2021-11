En su despedida de la radio, Longobardi habló de su pelea con Lanata

La sorpresiva salida de Marcelo Longobardi de Radio Mitre, donde desde 2013 conducía Cada Mañana, no solo se entre lágrimas y agradecimientos, sino también mencionó a su colega Jorge Lanata con quien este año tuvo un cruce fuerte que derivó en la no realización -desde ese momento- del tradicional pase que compartían en el aire.

Longobardi deslizó un mensaje cifrado para Lanata, quien le había reclamado al aire que le entregaba la programación tarde. Luego de agradecerles a Juan Dillon y a Carlos Melconian por considerarlos “centrales para que el programa tenga un punto de vista”, dijo: “Ese punto de vista fue modelado por ellos. Bueno, obviamente... Y esto... A ver, si me pongo a hablar de esto Lanata se va a volver a enojar conmigo porque me voy a pasar de tiempo”. Eso fue todo, en un tono que no incluyó jocosidad, pero que tampoco demostró enojo.

LA PELEA

Como se indicó, en agosto, Lanata expresó su disconformidad en vivo luego de que Longobardi le entregara el aire unos minutos más tarde de lo pactado.

"Yo habitualmente hago el pase con él, pero él tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás. Mi programa va de 10 a 14 y durante 10 años él terminó el programa a las 10.20, entonces me comía media hora", explicó, en aquel momento Lanata.