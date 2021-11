Marcelo Longobardi reveló por qué deja la conducción en Radio Mitre

En medio de una inmensa expectativa porque fueron 21 años al frente de "Cada Mañana", los últimos nueve en Radio Mitre consolidado como el más escuchado de la mañana, Marcelo Longobardi se tomó varios minutos para explicar los motivos por los que decidió alejarse de esa función.

“Es la primera vez en tantos años que me toca hablar en serio de mí”, comenzó anticipando el conductor, para luego saludar a sus compañeros.

“He decido retirarme de la conducción de Cada Mañana, un programa que ha sido y es líder de audiencia en su debut en el año 2001. Muchos amigos me han interpelado para entender qué pasa, cómo era posible que tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera. Después de tantos años el programa sigue siendo líder indiscutido en radiofonía como nunca había sucedido”, reveló.

El periodista agradeció el cariño y el respeto de los oyentes a quienes catalogó de “extremadamente generosos”. “He trabajado en varios medios y siempre me han echado, pero esta vuelta me echo yo. Dejo que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar y muy traumática producto de cuestionamientos personales muy profundos”, agregó.

El periodista señaló que “todos aspiramos en la vida a ser líder de algo” y él lo logró: “Conozco el lado positivo del éxito, del liderazgo y la responsabilidad que esto implica. También conozco cada una de las complejidades de ser líder de algo. He disfrutado mucho de todo esto y en estos 21 años he sido muy feliz. Me parece que 21 años son suficientes”.

“Lo vengo pensando desde los últimos 2 años, pero nunca lo dije”, indicó el periodista y reflexionó: “Uno debe saber ponerse un límite, no debe obnubilarse, creerse o empalagarse. El éxito no es algo eterno, es maravilloso, pero muy peligroso porque es como un demonio. Te engaña, a veces está camuflado”.

En ese sentido, dijo que la decisión la tomó en el mes de agosto y que logró mantenerlo pese a los intentos de las autoridades de la radio de torcerle la voluntad. "Estoy muy agradecido con todos mis colegas de Radio Mitre, con todos" y enumeró a los profesionales con los que más cerca trabajó. "Ha sido el mejor equipo que he visto jamás en una radio", afirmó.

"Uno tiene que saber desprenderse, aprender a dejar que las cosas se vayan, dejar la zona de confort y ponerse a prueba nuevamente", aseguró respecto de la decisión que tomó. En ese sentido, contó que seguirá vinculado con Radio Mitre y que también tiene otros proyectos, pero dejó en claro que surgieron posterior a haber decidido alejarse del programa y no a la inversa.

Uno de los momentos más emotivos de la larga despedida fue cuando mencionó un mensaje de despedida y agradecimiento de Diego Leuco, a quien dijo que lo consideraba como una especie de hijo. Con la voz quebrada por la emoción, apenas pudo leer algunas de las palabras y rápidamente decidió seguir con los agradecimientos, sabiendo que los sentimientos no le permitiría sortear ese momento.

"Yo no he sido muy importante, espero haber sido algo útil", fueron las palabras con las que eligió despedirse.