Lugares donde te pagan por vivir: destinos, pasos y requisitos

Si estás pensando en irte al exterior, entonces no podés dejar de conocer la lista más completa de lugares donde te pagan por vivir.

Destinos en todo el mundo que quieren incrementar su población o renovarla con gente joven, implementaron planes para transformarse en los lugares donde te pagan por vivir más elegidos.

Pero aún así, lograr una residencia en los lugares donde te pagan por vivir no es siempre sencillo. En este artículo te contamos todos los destinos, pasos y requisitos para instalarte en uno de los lugares donde te pagan por vivir.

NEW HAVEN - ESTADOS UNIDOS

A través del Programa New Haven está ciudad estadounidense ofrece hasta u$s 80.000 para quienes quieran ir a vivir allí. El dinero se divide de la siguiente manera: u$s 10.000 iniciales para la compra de una vivienda, u$s 30.000 para las renovaciones correspondientes y u$s 40.000 para pagar las matrículas de los colegios secundarios del Estado.

Para poder acceder al dinero hay que vivir en la ciudad por cinco años, demostrar que los ingresos no superan el 120% de los de una familia promedio de New Haven y conseguir un permiso de residencia en el país.

BALTIMORE - ESTADOS UNIDOS

Baltimore está en búsqueda de personas que quieran vivir en ella, pero por su fama de violencia y peligro no encuentra candidatos. Es por esto que el Gobierno armó un programa a modo de incentivo: ofrecen u$s 5000 para comprar una nueva casa a través de una lotería dos veces al año y, a través del programa Vacants To Value, ofrecen u$s 10.000 para comprar una casa desocupada y refaccionarla.

LOCANA - ITALIA

Como muchos de los pequeños pueblos de Italia, Locanda tiene una población pequeña y sumamente avejentada, por lo cual busca generar incentivos para que los jóvenes quieran mudarse allí. El alcalde Giovanni Mattiet anunció que otorgará u$s 10.000 en tres años a las familias que se muden allí para vivir: la condición es que tengan al menos un hijo y un salario mínimo de u$s 6500 anuales.

ALBINEN - SUIZA

Este pequeño pueblo de Suiza, que tiene tan sólo 240 habitantes, tiene paisajes de postal y busca gente dispuesta a irse a vivir a sus tierras. ofrece hasta 70.000 euros a familias de cuatro integrantes que quieran mudarse allí por al menos 10 años y u$s 9300 por cada hijo extra. Para poder acceder, los candidatos deben tener menos de 45 años, construir o comprar una casa y demostrar que el inmueble no es para vacacionar.

PONGA - ESPAÑA

Este pueblo de la zona de Asturias, poco conocido y con aproximadamente 8500 habitantes en total, en su mayoría gente de más de 60 años, está ubicado en un valle verdoso y rodeado de bosques. En pos de conseguir que una población más juvenil y repoblar la zona, ofrecen u$s 3500 a cualquier pareja que se mude allí y u$s 3000 por cada hijo que tengan.

SASKATCHEWAN - CANADÁ

Saskatchewan es la provincia central de las praderas canadienses: su capital es Regina y su ciudad más poblada es Saskatoon. Sin embargo, la población de está provincia canadiense sigue siendo increíblemente baja y tiene como consecuencia profundos problemas socio económicos, una economía estancada, y un decrecimiento de la población. En pos de remediar la situación, el gobierno canadiense ofrece alrededor de u$s 15.292 para incentivar a las personas a mudarse allí.

KAITANGATA - NUEVA ZELANDA

Kaitangata es una pequeña localidad de Nueva Zelanda en donde viven tan sólo 800 personas. En está ocasión, regalan un lote de tierra y una casa de tres habitaciones, y también ofrecen un puesto laboral en el sector primario: agricultura, ganadería y minería. En diálogo con The Guardian, un habitante dijo: "Somos una comunidad chapada a la antigua, no encerramos nuestras casas con rejas, los chicos juegan tranquilos en la calle. Tenemos casas y trabajos, pero no tenemos gente".

MISHIMA - JAPÓN

Mishima es un pueblo del sur japonés que queda en la prefectura de Kagoshima. Con el objetivo de repoblar la zona ofrecen un subsidio mensual de u$s 760 para solteros y u$s 896 para las parejas que deseen mudarse a sus tierras. También se le suman u$s 900 para los gastos de viaje y u$s 90 por cada hijo. Por otro lado, el pueblo también se hará cargo de los gastos médicos de un parto, si lo hubiera, y de la educación de los niños.