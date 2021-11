Premios The Best 2021: quiénes son las jugadoras nominadas

Los premios “The Best” 2021 ya tienen a sus candidatos de todas las categorías. En el fútbol femenino son trece las jugadoras que competirán para ser las mejores del año.

A diferencia de ediciones anteriores y sumando que el año pasado no se realizó la ceremonía porque no hubo fútbol debido a la pandemia, en esta oportunidad se considerará a la mejor jugadora en todo el año y no solo de la temporada. Las ganadoras serán anunciadas en un evento por streaming el próximo 17 de enero del 2022.

Las candidatas a convertirse en la Mejor Jugadora del 2021 son: la sueca Stina Blackstenius del BK Häcken, la española Aitana Bonmati de Barcelona, la inglesa Lucy Bronze del Manchester City, la sueca Magdalena Eriksson del Chelsea, la noruega Caroline Graham-Hansen del Barsa, Pernille Harder del Chelsea, Jennifer Hermoso del Barsa, Ji So-yun del Chelsea, Sam Kerr del Chelsea, Ellen White del Manchester City, Vivianne Miedema del Arsenal, Alexia Putellas del Barsa y Christine Sinclair del Portland Thorns.

Para la terna a mejor arquera del año hay cinco jugadoras luchando por el primer puesto. Las nominadas son Stephanie Lynn Marie Labbé del PSG, Hedvig Lindahl del Atlético Madrid, Alyssa Naeher del Chicago R.S, Ann-Katrin Berger del Chelsea y Christiane Endler del Olympique Lyonnais que a su vez es capitana de la Selección Chilena.