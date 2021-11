Operativo “embiste”: “No pueden trabajar de policías”

Para Lorena no hay duda posible: a su hijo Valentín (24) “lo salvaron los vecinos” y la filmación de una cámara de seguridad instalada en una casa, a metros de donde dos efectivos a bordo de una camioneta de la Policía Bonaerense arrollaron al joven. El episodio, que ocurrió el último domingo en Tolosa, fue presenciado por al menos tres testigos que vieron cómo el móvil pasó por arriba la moto del damnificado y por fortuna no lo atropelló a él. El martes, Valentín y su abogado Daniel Pescio radicaron la denuncia en la fiscalía en turno por “tentativa de homicidio agravado” por ser miembros de la Fuerza de seguridad, “amenazas y abandono de persona”. Los dos agentes pertenecen a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), un cuerpo que depende directamente del ministerio de Seguridad bonaerense. Y ya fueron desafectados de servicio, dijeron fuentes oficiales a este diario.

Sin embargo, el abogado Pescio aseguró que “hasta ahora no tuvimos novedades de la causa. Nadie nos llamó, ni del Ministerio (de Seguridad) ni de la Policía, todo lo que nos fuimos enterando fue a través del periodismo”. En esa misma línea se manifestó Lorena, quien en diálogo con EL DIA refirió: “Las únicas personas que en el día de hoy se comunicaron con nosotros fueron ustedes, los medios. Solo espero que esas dos personas que le hicieron esto a mi hijo no trabajen más de policías, o si no que los eduquen, porque si una carrera para médico tarda 10 años, con un año no podés salir a la calle armado”.

Según contó la mujer, “el domingo es el único día que Valentín no trabaja. Iba con un amigo a Punta Lara en moto por 520 y después del bulevar que está antes de la 120, en la entrada a El Mercadito, se cruzaron con el control policial que está apostado siempre”.

Ambos motociclistas siguieron la marcha sin percatarse de que, supuestamente, les habían hecho señas para que frenasen. A los pocos metros, la víctima notó que un patrullero lo seguía y le hacía señas para que detuviera la marcha, según reveló en la denuncia.

“Él se da cuenta de que lo escoltaban y no entendía por qué. Empezó a frenar y ahí le tiraron el vehículo encima”, detalló la madre.

En ese instante ocurrieron dos cosas. El joven alcanzó a “saltar” del rodado y tirarse hacia la vereda. Su cabeza casi impactó con el cordón, aunque por fortuna pudo evitar ese golpe. Luego, de forma increíble, la camioneta le pasa por arriba a la moto. Toda esa secuencia y los minutos posteriores, quedaron grabadas. Lorena señaló que los oficiales “lo levantaron -primero que no se levanta una persona después de un accidente- y uno lo apuntaba. Lo pusieron con las manos sobre el capó como si fuese un ladrón” y fue entonces cuando “empezó a salir la gente del barrio”.

Un frentista que sacaba su auto de la cochera se acercó y ofreció ser testigo. Su mamá, que barría la vereda y presenció la escena, se sumó a la propuesta. Otro les dijo que tenía la filmación y Valentín hizo lo propio: llamó a su amigo abogado para que lo asesorara.

“Lo empezaron a auxiliar y de repente (los policías) se fueron, sin pedirle ni siquiera los papeles de la moto”, remarcó Lorena.

El damnificado terminó con “una costilla fisurada, las dos rodillas quemadas, el torso y el antebrazo también”, añadió. Y, no sin bronca, expuso que “nunca llamaron al SAME, lo dejaron tirado en la calle con el cuerpo ensangrentado”.

Tras el episodio, se fue con el amigo a una gomería situada a dos cuadras del lugar para “tratar de acomodar la moto, porque se la rompieron toda”, lamentó.

“A Valentín lo salvaron los vecinos, que se enojaron por cómo lo trataban y vieron la secuencia”

Lorena,

Madre de la víctima

“IBAN SOBRADOS”

“Lo trataron como a un delincuente. Él tiene el seguro al día, tiene todos los papeles, o sea, es un chico normal, no es un delincuente. Y si lo fuera, tampoco pueden hacer lo que hicieron”, se quejó.

De la conversación que tuvo con los uniformados, la mujer precisó que “lo único que él me contó fue que les pidió que se identifiquen y le dieron el nombre y el apellido de uno, porque el otro le dijo ‘yo estoy a cargo’. Y cuando da el número de DNI, Valentín ve que es 44 millones como el de su hermana. El policía tenía 19 años...”

“Con esa edad”, continuó, “arriba de una camioneta casi 0 km con dos armas... van ‘sobrados’, no saben qué hacer con todo eso. No entiendo cómo en este país no se planifica un poco más la seguridad, o sea, si no te agarran los chorros te agarran los policías”, reflexionó.

Parte de la secuencia donde Valentín ya está en la calzada / Captura

En esa línea, aclaró que “entiendo que son dos pibes pero que pudieron haber matado al mío”.

Luego insistió en que los vecinos fueron cruciales para que a su hijo no le sucediese algo más grave. “Las personas se enojaron con” los agentes “por la forma en la que lo trataban, todo lastimado como estaba. Nos salvó la gente porque no sé qué hubiese pasado si no lo defendían frente a dos tipos con un abuso de autoridad de tal magnitud”.

“Yo espero que esto sirva para que no pase de nuevo, aunque sabemos que va a seguir pasando. No sé, en este país los políticos tienen que hacer un poco más, tienen que laburar como laburamos todos... yo me levanto a las 6 de la mañana”, reclamó.

Por último, destacó que “a mi hijo lo salvó no pegar la cabeza contra el cordón y no terminar en la comisaría. ¿Quién sabe qué pasaba si se lo llevaban? Él no está triste, está muy enojado. Era su franco, su día de ir a pasear y le ocurre esto. No es justo”.