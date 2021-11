"Desconcierto" y "preocupación": dura reacción de las líneas aéreas ante la prohibición de venta de pasajes al exterior en cuotas

La Cámara que nuclea a las compañías aéreas en Argentina (JURCA) reaccionó muy duro al anuncio del Banco Central respecto que no se financiarán las compras en dólares de pasajes al exterior, en lo que constituye un nuevo cepo sobre el cepo.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, que lleva la firma del director ejecutivo de la entidad, Felipe Baravalle, y al que no suscribió Aerolíneas Argentinas, desde JURCA indicaron que "desde la Cámara de Líneas Aéreas en la Argentina (JURCA) queremos manifestar nuestro desconcierto, preocupación y repudio por las medidas informadas por el Banco Central (Comunicación "A" 7407) mediante la cual informan que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas lasa compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes (personas humanas y jurídicas) de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior".

"Nada de esto fue consultado ni anticipado como posible con nuestra industria", agrega el texto, dando cuenta que el anuncio los tomó absolutamente por sorpresa, nada menos que en la previa del "Black Friday", una de las convocatorias comerciales más importantes en las que precisamente las compañías aéreas lanzan promociones para la venta de pasajes en cuotas.

"Es lamentable que habiendo pasado más de un año de pandemia, donde la industria ha pedido reuniones y meses de trabajo con las autoridades, incluso Jefatura de Gabinete, no se escuche a este sector que directa o indirectamente genera miles de puestos de trabajo y sostiene a familias ARGENTINAS cuyos ingresos provienen del mismo", agregó el comunicado, en el que además se especifica que "seguimos sin tener vuelos aprobados a partir del próximo 1º de enero de 2022, por lo que los pasajeros que quisieran venir aún no tienen asegurado su eventual regreso a partir de esta última fecha".

Sobre el anuncio del Banco Central, JURCA lo definió como "un nuevo golpe a nuestra industria", la cual calificaron se encuentra "en etapa de recuperación de la peor crisis de sus historia".