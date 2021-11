Cepo al turismo: chau a las cuotas para viajes

Los viajes al exterior, con un nuevo cepo: ya no se podrá pagar en cuotas / Web

El Gobierno dejó a gran parte del sector turístico en shock con un sorpresivo anuncio que realizó anoche: prohíbe a bancos y tarjetas financiar viajes y paquetes al exterior en cuotas.

Fuentes del equipo económico justificaron la medida en la necesidad de “cuidar las reservas, los dólares” y explicaron que de ahora en más “se corta un subsidio que significa vender un producto en dólares que se paga en cuotas fijas en pesos”.

La decisión se hizo efectiva y oficial mediante un comunicado del Banco Central que se difundió ayer: “A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”.

“El objetivo de esta norma es canalizar el crédito sin costo hacia el turismo interno y no hasta el externo. Con esta medida se busca cuidar las reservas. Es una medida que se tomó con consenso de otros organismos de Gobierno”, señalaron otras fuentes del equipo económico.

Y agregaron: “No se prohíbe financiar, se pide que las personas que viajan se busquen financiamiento o lo hagan a través del pago del mínimo del resumen de la tarjeta”.

“Igualmente, se sigue pudiendo vender pasajes y otros servicios en cuotas con interés que ronda el 49 por ciento”, puntualizaron.

LOS DETALLES

La siguiente comunicación completa que dio a conocer el BCRA dice que “Hoy la tasa de interés para estas operaciones ronda en un promedio del 43 por ciento anual. En el caso de pasajes y paquetes de turismo interno, los mismos se podrán comercializar a través del programa Ahora 12.

Los problemas cambiarios son cada vez más complejos, algo que se refleja en un cepo cada vez más estricto.

“El nivel de reservas internacionales netas roza mínimos preocupantes. Su panorama no es alentador”, advierto a iProfesional Iván Cachanosky, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

De acuerdo la cifra que informa el propio BCRA, el organismo monetario dispone de aproximadamente U$S43.000 millones de reservas totales.

“Sin embargo, casi el 84 por ciento de ese monto no pertenecen al Banco Central. Por un lado, están los depósitos en dólares de los privados por un monto que ronda los casi U$S12.000 millones. Por otra parte, hay poco más de U$S20.000 millones correspondientes al swap con China”, alerta Cachanosky.

Y sostiene que las reservas líquidas y de rápida disponibilidad son de “tan sólo” U$S800 millones.