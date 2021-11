El experimento salió mal y el Lobo fue goleado por Argentinos

El experimento salió mal. Decididamente mal. Por distintos motivos, Néstor Gorosito decidió ir a La Paternal cambiando medio equipo (completo de mitad de cancha para adelante) y lo terminó pagando con una durísima derrota. Una vez con Arsenal le salió bien al DT, pero esta vez no. El rival fue otro, y dejó a futbolistas demasiado importantes afuera.

El 3 a 0 con el que se volvió de la lluviosa noche en La Paternal es doloroso, sobre todo por que en el horizonte Tripero aparece el clásico. Igualmente, peor de lo que jugó ayer no lo va a hacer ante Estudiantes, ni Gorosito pondrá a los mismos once que contra Argentinos. Además la derrota pone en duda su clasificación a la Sudamericana.

Pero hablando del partido que jamás tuvo clima futbolero, con poca gente, cielo gris, fresco y lluvioso, en los primeros minutos Argentinos supo llegar con centros desde los costados, siempre buscando a Gabriel Ávalos, que en el tercer centro que le tiraron, de cabeza, derrotó a Rey a los 11 minutos. Desde la derecha llegó un envío de Javier Cabrera, y Ávalos saltó solo, libre de marca, en la puerta del área chica. Todo Gimnasia se quedó protestando pidiendo posición adelantada a la asistente 2 Mariana De Almeida, incluso el propio Gorosito desde el banco. Pero en realidad fue una grave desatención defensiva.

El comienzo fue complicado para el Lobo, por que no enganchaba en el juego. El mediocampo no se encontraba, Chávez por derecha, Miranda por el centro y Pérez García por izquierda. Arriba Holgado peleaba más de lo que jugaba.

La cancha tenía mucha agua y costaba hilvanar una buena jugada. Argentinos presionaba y ahogaba al Lobo, y cuando atacaba lo hacía sobretodo por izquierda. Por allí el zurdo Elías Gómez encaraba al tándem Chávez-Gerometta.

El partido no era bueno, llegando a la media hora bajo una persistente lluvia, no pasaba nada. El Lobo no tenía juego, solo instantes, arranques, pero solo eso. Tras una muy buena jugada personal de Chávez, llegó un tiro libre en la puerta del área que el uruguayo Fratta ejecutó bien contra el poste izquierdo, pero Lanzillotta volando la desvió.

Sobre los 40 minutos el Lobo estuvo cerca con una muy buena ejecución de un tiro libre de Pérez García que otra vez Lanzillota tapó muy bien abajo contra el poste derecho. El peligro siguió por que la pelota quedó rebotando de un lado al otro del área, y el defensor Di Césare la sacó en la línea.

En el inicio del complemento Fratta entró como una locomotora al área del Bicho en un córner, pero su cabezazo se fue cerca.

Pero en la primera llegada a fondo de los locales a los 2 minutos tras un lateral en ataque por derecha, Reniero cedió a Cabrera quien sacó un centro de derecha a izquierda para Carabajal que definiera con todo el arco a disposición para el 2-0.

El propio delantero pudo haber aumentado unos minutos más tarde, en una definió apenas desviado, en otra Rey se jugó la vida saliendo y ganó.

Argentinos parecía estar más cerca del tercero que el Lobo de descontar. Un equipo sin juego, nulo totalmente. Desde el fondo, Fratta y Licht empujaban, pero nada más.

El experimento de Gorosito se terminó a los 15 minutos cuando decidió mandar a la cancha a cuatro titulares juntos: Carbonero, el Pulga Rodríguez, Eric Ramírez y Alemán. Afuera Mancilla, Chávez, Holgado y Pérez García. Milito también movió el banco para reacomodarse.

Por unos minutos el equipo fue otro. Empezó a jugar, tocar y pisar el campo local, pero era evidente que todo iba a ser cuesta arriba. Argentinos ofrecía resistencia y de contragolpe podía lastimar si agarraba a los de Pipo mal parados. El Pulga le puso una pelota terrible a Carbonero, pero el colombiano no la pudo parar y la pelota se le fue.

Argentinos jugaba tranquilo con el 2-0 a su favor y mientras el reloj corría. A los 34 minutos lo terminó de liquidar. Buena jugada individual de Jonatan Gómez que desde la izquierda tocó al medio, por donde acompañaba Jonathan Sandoval solo (sí, un jugador de Argentinos solo, como en el primer gol y en el segundo), que empujó la pelota al fondo del arco decretando el 3-0.

Gimnasia terminó padeciendo el partido, impotente. La noche arrancó atravesada y no cambiaría. Fue todo del Bicho, el Lobo pagó caro errores de partido y Pipo el experimento planificado en la previa, justo de cara al clásico, aunque esa, ya será otra historia.