VIDEO. L-Gante suspendió un recital en Paraguay porque le tiraron una lata

L-Gante, el cantante argentino de cumbia 420, abandonó un recital este fin de semana en Paraguay después de que tiraran una lata de cerveza hacia el escenario. La situación despertó su enojo y optó por no proseguir con el show.

El espectáculo tuvo lugar el sábado en la discoteca ChechoS, en Encarnación. Apenas transcurridos unos 20 minutos, alguien del público arrojó sobre el escenario una lata de cerveza que, al parecer, casi impacta en el cantante de 21 años oriundo de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

La acción no pasó desapercibida. L-Gante no sólo se enojó sino que reaccionó a la agresión. En ese sentido, el recital prosiguió por un breve lapso en el que el trapero entonó con bronca: "Y los que me tiraron la lata que me chupen la p...".

Enseguida, L-Gante decidió suspender el show y causó preocupación entre los organizadores. Desde el local emitieron un comunicado en el que expresaron: "La Mega SA, hace llegar sus disculpas a quienes nos acompañaron en el show internacional del 27 de noviembre, ya que por razones ajenas a nuestra voluntad, el artista no se ha presentado el tiempo suficiente en el escenario externo".

"En compensación, el 05 de diciembre ENTRADAS GRATIS hasta las 18 horas para todos los chechistas. Apertura de temporada complejo Checho´s. KE personajes en vivo!", agregaron los organizadores en Facebook.

Al parecer, según algunas versiones, el objeto voló hacia el escenario por una pelea que surgió entre el público en pleno recital. Lo cierto es que L-Gante decidió bajarse del escenario y cientos de seguidores que lo fueron a ver se quedaron con las ganas de cantar y bailar sus canciones.

Tras el hecho, L-Gante tampoco se presentó en los recitales que tenía previsto en Córdoba y San Luis. La cancelación derivó en crítica por parte de los organizadores.