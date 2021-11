Se rompió un caño maestro y dejó sin agua a dos zonas

Usuarios de Barrio Jardín y Villa Alba arrancaron la semana sin agua en sus viviendas. Aseguraron que realizaron el reclamo a la empresa Aguas Bonaerenses ( ABSA).

Según plantearon los vecinos afectados la compañía les informó a los distintos usuarios que se comunicaron con este diario que “se rompió un caño maestro en la cuadra de 122 y 76”.

“Hoy me levanté y no tenía ni una gota de agua. Estoy recién operado y me preocupa la situación. En ABSA están al tanto del problema, pero no me dijeron cuando volverá el servicio”, expresó Francisco desde 82 y 120.

Otra vecina que tampoco contaba con suministro sostuvo que “llamé a ABSA y me dijeron que se rompió por aquí un caño maestro, por este motivo estamos sin agua desde temprano”. En tanto, una usuaria expresó: “estoy harta de la falta de agua. Llamé a ABSA y dicen que hay una rotura de un caño que afecta a la zona de 120 y 76”.