Empedrado platense: otro fallo frena la pavimentación

Otra decisión judicial extendió el freno de los trabajos de pavimentación de calles empedradas. Según se pudo saber, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, pide que la Municipalidad presente un informe pormenorizado sobre los trabajos que busca llevar a cabo en las calles que quedaron pendientes de las obras planificadas.

El fallo que se conoció ayer , ordenó suspender la pavimentación de las calles adoquinadas en La Plata al dar lugar a la medida cautelar presentada por una vecina, Betina Galarza, integrante de la asamblea “Vecinos Autoconvocados en Defensa de los Adoquines Patrimoniales Platenses”.

En la Comuna entienden que esta medida se sostendrá hasta el municipio presente el informe detallado de las obras a realizar y cómo se preservará el patrimonio.

LA MEDIDA JUDICIAL

La medida judicial recae sobre las ordenanzas 11738 y 12171 en torno a las cuales se efectuaron las obras de asfaltado de distintas arterias de la Ciudad. En las mismas se exceptúan distintas zonas que estaban preservadas por una ordenanza anterior, la 9008.

La determinación judicial va más allá y apunta contra cualquier otra normativa de “igual naturaleza”.

En el fallo la magistrada resolvió “la inmediata suspensión y/o prosecución de las obras en marcha o en ciernes”.

Al dar lugar a la cautelar solicitada por los vecinos, se indica en el mismo párrafo que “así, mientras no se acompañe en estos autos un proyecto integral que tienda a armonizar la tutela patrimonial de la identidad local, con la necesaria modernización en general, y en particular, los demás valores que la propia comuna trae en dichos actos (seguridad vial, acceso a nosocomios y escuelas, fomento de circulación sustentable como ciclovías, etc.) con sus respectivos acondicionamientos normativos”.

El fallo, explica, tiene vigencia “al menos, mientras no sea resuelta la cuestión mediante sentencia firme”.

QUÉ DICEN LOS VECINOS

Por su parte, Betina Galarza sostuvo que la resolución de la magistrada se trata de “un fallo ejemplar”. Según consideró, “pone sobre el tapete la cuestión de la seguridad vial que es la razón que argumenta la Municipalidad”.

La integrante de la asamblea de vecinos autoconvocados sostuvo que “esos argumentos no son tales, es una falacia, porque la seguridad vial no tiene que ver con el asfaltado, sino todo lo contrario”.

“La diagonal 78, por ejemplo, en donde hay dos colegios y se mueven unos 3 mil alumnos por día, se convirtió en una vía rápida”, detalló la vecina, quien agregó: “Y el adoquinado es un regulador natural de la velocidad”.

PLANTEO DE LA COMUNA

“La Justicia solicitó un informe sobre cuáles son las obras a realizar y el plan de preservación que tiene previsto el municipio para proteger el adoquinado en las zonas donde se va a trabajar en mantener la identidad de las calles con adoquines (como el caso de Meridiano V). Se va a presentar ese informe tal como lo pide la Justicia y se solicitará continuar con los trabajos planificados, ya que el Concejo Deliberante aprobó la realización de os trabajos planificados”, indicaron fuentes de la Municipalidad.

Se incorporaron a la excepcionalidad para que puedan ser pavimentadas las siguientes calles: diagonales 77 y 78 donde haya empedrado, calle 14 de 60 a 64; 9 de 60 a 64, y calle 39 donde exista adoquinado.