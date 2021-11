Milito durísimo, no se guardó nada: "El imperio quería a Boca en la final"

Gabriel Milito explotó de bronca al término del partido que su equipo, Argentinos Júniors, perdió anoche ante Boca en Mendoza.

"El imperio quería a Boca en la final", tiró explosivo el entrenador del Bicho haciendo alusión a la "ayuda" que recibió el equipo xeneize. En particular, las quejas de Milito apuntaron a la polémica que provocó la anulación de un gol del conjunto de La Paternal.

"Le dije al cuarto árbitro antes del gol anulado algo que no puedo repetir. Pero bueno, ya está, perdimos y no puedo hacer nada contra esto. Me gustaría que el fútbol que yo crecí y que me dio tanto empiece a modificarse. Que no se actúe más por ventaja", afirmó.

"La reacción fue de mucha bronca porque la primera impresión que tenemos es que el gol era válido, porque antes de que Ávalos convierta hay un toque previo que el línea tal vez no lo puede ver, pero el árbitro sí porque está cerca de la jugada, la escuchamos nosotros y el gol era legítimo. Reniero confirmó que le rozó la pelota antes de que le pegue Ávalos. Luego lo pudimos chequear. Sabíamos que para poder pasar teníamos que jugar muy bien y cuidarnos porque sabemos que esto es así, sabemos cómo es el fútbol", aseguró Milito.